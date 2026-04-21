港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮

港人熱衷北上消費，近日有港人在社交平台Facebook發文，大呻在深圳東門配眼鏡的「中伏」經歷，其名牌眼鏡竟在數月後「甩Logo」，事主預告下次北上會「帶埋上去找晦氣」，結果有熟客向店家「通水」，引來店家隔空「開條件」，事件掀起網民熱烈討論。

港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧

有網民在「深圳配眼鏡資訊交流分享组」FB專頁發帖表示，數月前於深圳東門一間眼鏡店，以人民幣2380元配了一副聲稱是「蔡司」鏡片配「雷朋」鏡框的眼鏡。

名牌眼鏡標誌剝落 怒找晦氣

樓主怒爆粗寫道：「戴咗幾個月就甩Q咗個招牌幾Ｘ樣衰，Ｘ佢個街，原來係流雷朋。」樓主揚言「下次帶埋上去找晦氣！」從上載的相片可見，眼鏡臂上原有的一個銀色草寫品牌標誌，如今已剝落了一半，情況尷尬，與當初交貨時完整無瑕的狀態形成強烈對比。

為了證明所言非虛，事主更上載了配眼鏡的單據，單據清楚列明，這是一副包含「雷朋」鏡架及「蔡司」鏡片的眼鏡，合計總額為人民幣2380元。

網民：價錢話咗俾你聽堅定流

帖文迅即引來大量網民留言，大部分網民都毫不留情地嘲笑事主「天真」，認為這個價錢根本不可能買到正品，有網民直言：「價錢話咗俾你聽堅定流啦...自己貪平又喺度圍爐」、「笑你戇Ｘ怕你嬲」。不少網民認為「一分錢一分貨，平靚正喺唔會同時存在」，指出在香港淨配一副蔡司漸進鏡片已不止此價，更何況是連同名牌鏡框。

有網民更戲謔，事主這次經歷，彷彿時光倒流到八、九十年代羅湖商業城買VCD機的情況...『你想咩牌子，佢就同你黐咩牌子』」，引來不少過來人共鳴。事主本人亦深有同感，回覆指這次經驗「好似以前買VCD機咁鐘意乜嘢牌子即刻幫你黐上去」。不過，有不少網民為北上消費辯護，認為是「香港食水深，人工貴，租貴」才迫使市民北上尋求更實惠的選擇，有網民建議事主可以撥打0755-12345向有關行政部門投訴舉報，或電0755-966315向深圳市消費者委員會尋求援助。

後續：熟客通知店家 開換貨條件

事件發酵後，一位自稱是該店熟客的網民現身，為事件帶來了意想不到的後續。該網民表示自己是該店六年的顧客，「買了超過十副不同的眼鏡了，只有兩副有問題，拎返上去都肯免費幫我換了。」

他認為深圳配鏡勝在「夠便宜」，可以用香港買一副的價錢配到四副，不同場合輪流戴。這位熟客的留言，也引來其他網民開始思考事件的另一可能性：「又啱，樓主又無講點解脫落，是否人為呢」。

這位熟客又表示，已主動將事件告知店家，並帶來了店家的回應，並為事主換貨開出條件，他留言道：「呢件事我已經話咗畀肥仔(店家)聽，肥仔話叫你微信佢或者佢個夥記咁話喎！檢查過如果唔係人為整爛嘅嘅話，佢會幫你換返個新的镜架，但係唔好拖得太耐！」

雖然店家表示若非人為損壞，事主可帶同眼鏡回去更換新鏡架，但是大部分網民都勸事主「算了吧」，當作「交智商稅」，有網民坦言，畢竟「又要平又要名牌」本身就充滿矛盾。

來源：深圳配眼鏡資訊交流分享组＠facebook