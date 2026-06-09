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多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:01 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:01 2026-06-09 HKT

有網民公屋新入伙，但卻被大門的「奇葩」設計考起，他昨日（8日）在社交平台發文指單位的大門與鐵閘安裝方向完全相反，令他每日回家都要上演一場「解鎖挑戰」，「扭曲隻手先插到條匙入去」、「開到隻手抽哂筋都開唔到」」，帖文引發極大迴響，留言曝光多條屋邨包括彩雲一邨、石圍角邨及勵德邨均有此特別設計。

《星島頭條》已就此向房署查詢回應。

公屋門閘「左右倒轉裝」 彩雲一邨/石圍角邨/勵德邨現「左右互搏」設計 戶主：開門需扭曲隻手？

「左右倒轉」完美擋鎖位 每日返家開鎖大挑戰

該網民在facebook群組「公屋討論區」發相發文，指單位的大門與鐵閘安裝方向完全相反，令他不禁懷疑人生，直呼：「Day 1果日我問主任係咪裝錯方向。真係勁難開...隔離左右又唔係咁。」樓主上載的相片可見，其單位的木門，門柄和鎖頭設於左邊，但是鐵閘的門柄和鎖頭卻設於右邊，方向相反。相片顯示開門時，鐵閘由右向左拉開後，木門的鎖頭位置仍被完全遮擋。這意味著，樓主伸手進去解鎖木門時，狹窄的空間令開鎖過程變得極度困難。樓主無奈表示，每次開門都要「扭曲隻手先插到條匙入去」，形容過程艱辛，令他「開到隻手抽哂筋」。

帖文迴響極大，引起網民熱烈討論，大部分網民都認為是安裝出錯，「一睇就知裝錯啦」、「擺明裝錯咗囉」，樓主亦坦言：「common sense係咁，所以我一見到第一個反應都係以為裝錯」，甚至有網民質疑圖片是否由AI生成，樓主強調「真係唔係AI」。

向房署主任投訴獲回覆 工程部職員：「全幢都係咁！」

不過，樓主透露向房屋署主任反映問題後，獲派工程部師傅上門跟進，但師傅卻另有解釋，樓主引述師傅的回應：「佢哋無裝錯，仲叫我落樓上樓下睇，又真係全部都係咁.......」。這個回覆令一眾網民嘖嘖稱奇：「原來大部份裝錯就即是沒錯。長知識了！」、「總之右手拉鐵閘就是正常，一睇就係裝錯啦！」

樓主則表示當悉「全棟樓樓上樓下都係咁」，「所以我就無同房署周旋落去，唯有自己開得辛苦d」。

彩雲/石圍角/勵德邨現左右相反閘門 網民：最高級防盜？

雖然樓主未有公開自己居住在哪個屋邨，但帖文引來不少「同道中人」現身說法，有網民指出這種獨特設計其實並非孤例，在舊式屋邨如彩雲一邨、石圍角邨，甚至由房協興建的勵德邨均有出現，特別是一些處於「尾房」的單位，都會出現這種令人費解的門閘布局。

有自稱做過房署工程的網民則估計，可能是判頭將不同屋邨的閘門撈亂，「很明顯是拿錯安裝」，既然將錯就錯，便「全棟一起錯」。有網民指這是「高級防盜」、「最新防盗設計」，因為「賊人都未必識入屋」，有網民則擔心實際問題，稱「急尿趕返屋企都唔知點算」，樓主也幽默回應「瀨都似」，更崩潰補充：「而家仲咁熱，成頭汗都開唔到，急屎就大鑊。」有網民更提醒如果沒帶鎖匙找人開鎖可能會被索取高昂費用，樓主即刻話「唔好嚇我啦」。

網民獻計教開門 過來人終極開解：住住下就慣

面對每日的開門挑戰，不少熱心網民紛紛獻計，有網民提議樓主先伸手入去開木門，再開鐵閘，樓主表示「要用鎖匙先開到」，不過亦聽取建議回覆「試下先」及「收到！試下先」。有網民特意上載相片，特寫了鐵閘底部的金屬門鉸和路軌位置，建議樓主試下鐵閘是否可以向自己拉出來打開，樓主見狀感激道：「試下先！唔該哂。」及後有網民再提到鐵閘左手邊有鉸，樓主回覆指「鐵閘左手邊有鉸，我摸到上下有一粒野，但撳落去又開唔到，要落去問下保安點操作至得」。

不過，有同樣面對此問題的住戶則表示，「初時唔慣，住住下就慣咗」，樓主聞言即時向這過來人虛心求教：「想問你有咩開門技巧？」。當另一位網民提到朋友兩星期前收樓也是同樣情況，樓主隨即連環追問：「同款閘嗎？『豆』邊個位？」以及「可以點搞？」。

來源：公屋討論區＠facebook

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