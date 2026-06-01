網傳「0元水費」極限操作有人10年免交 $16水費單引出秘技 網民：水錶真係唔會郁？｜Juicy叮

有港女在網上曬出一張$16元的水費單，求教廣大網民「點做到」，未料帖文迅速爆紅，引出更神級的「0元水費」極限操作，有人聲稱已10年沒交水費，掀起熱議。

$16水費單引出「0元水費」極限操作 有人10年免交 網民：水錶真係唔會郁？↓↓↓↓

港女曬$16帳單 網民哀號：我屋企交緊$800

該名女樓主在帖文中劈頭第一句便驚呼：「咩料？$16水費，點做到，求賜教」。從樓主隨帖文上載的截圖，可以清楚看到一張帳單的局部特寫，上面的「應繳總額」竟白紙黑字印著「$16.00」，而繳款限期為2026年5月26日。

這張「超低」水費帳單瞬間觸動網民的神經，有網民大吐苦水表示「現在，我們四人家庭每期水費平均$800」，就連兩個人住的網民也大嘆要交二百幾蚊，不少網民與檈主一樣看到這張$16水費單驚為天人。

網民鬥曬「神級」水費單 低見$11

不過，帖文很快引出各路「慳水神人」，曬出「低處未見低」的水費單，有網民上載了單據，展示出一張銀碼極低的帳單，居然只須$11元，並得戚地表示自己「正常用，冇慳過」。

另一位網民更拋出單據實證，清晰可見三人家庭四個月的費用僅需$23.1元，並公開秘訣是「很少用洗衣機！薄衣服就手搓，食外賣！」有終極慳水神人最後現身，直言自己「唔駛交水費十年」，因為平時絕不煮飯，主要只用洗衣機和沖涼。

「0元水費」終出爐 極端慳水法全公開

為了挑戰極限，部分網民的慳水奇招更到了「走火入魔」的地步，有網民提議「2個月唔沖涼」，引來樓主幽默反擊「一世唔好沖」；有網民則建議終極大法「沖涼洗衫去運動場」，但樓主坦言「呢招唔掂，會好攰」。

留言區中甚至驚現民間「偏方」，有人指「阿婆教落滴下滴下慳水，水錶唔郁」，荒謬程度令樓主也不禁感嘆「呢到好多癲佬」、「真係長知識」。

樓主其後亦澄清：「呢個$16係我朋友嘅電費單嚟，我屋企三個人，每次交親都要$400左右。」

點可以合法「免交水費」？水務署拆解收費機制

其實網民口中「唔使交水費」的說法並非憑空捏造，根據水務署官方網頁詳盡講解，住宅用戶的水費一般是每四個月結算一次，並按照四級漸進式收費率計算，旨在鼓勵市民盡量避免浪費食水。

計費基準中，第一級的首12立方米用水量是完全免費的；其後的第二級次31立方米，每立方米收費4.16元；第三級次19立方米收費6.45元；若超過合共62立方米後，第四級的每立方米收費則會遞增至9.05元。

值得留意的是，水務署是以121.64天為一個標準的四個月結算期，各級別的免費用水額及收費限額會根據實際用水日數按比例計算。換言之，如果結算期超過121.64天，首級的免費額亦會相應增加超過12立方米。因此，在總耗水量完全相同的情況下，結算期日數較長的用戶，最終須繳付的水費反而會比較少。

來源：bellaa.bw＠Threads、水務署官方網頁

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