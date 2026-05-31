無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......｜Juicy叮

一批無人機昨晚（30日）在尖沙咀夜空砌出被紅心包圍的「Marry Me」（嫁給我）字樣轟動放閃，這場求婚界的天花板表演在網上洗了版，多角度拍攝的短片或相片在網上瘋傳，好奇的網民最想知道：「個女仔有冇Say Yes？（答好）」，答案係......詳情見下圖及下文：

無人機尖沙咀砌「Marry Me」轟動放閃 求婚天花板 網民急問：個女仔有冇Say Yes？ 答案係......逐張睇↓↓↓↓

入黑後浪漫滿天

昨天入黑後，社交平台Threads便充斥著這場浪漫滿天的無人機求婚現場遠遠近近不同片段，包括從高樓間冒起的貓貓、紅玫瑰、1150 Days、跪地求婚、立體紅心包圍「Marry Me」，和一句深情對白「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」（今晚，愛將自己寫滿天空，並走入永恆）。

網民：邊個喺尖沙咀求婚

網民驚甩下巴的連環發問「今晚邊個有錢人喺尖沙咀求婚」、「請問邊個師兄book（訂）咗無人機求婚」。

接著不少人和應，祝福之餘還稱「我都見到！🤣🤣」、「寵到公主咁」、「大癲！做壞規矩❤️」、「冇得輸！ 師兄型爆」、「童話成真，仲要@HK」、「以為係幻彩詠香江，點知係求婚現場」、「何文田見到少少仲以為係新嘅表演，原來係求婚😂😂 好sweet~（甜蜜）」。

有網民羡慕地指「好有儀式感」、「好浪漫，好羡慕呀～」、「我都想有人咁同我求婚」、「喺天空上咁樣求婚，我會好感動🥺」。還有人指「呢啲霸總小說裏面啲嘢😹原來真嘅」、「第一次見到咗小說嘅嘢出現係現實」。

網民好奇邊個被求婚？

驚訝之後，不少人查問「嘩，邊個被求婚？」、「唔知最終有無人出嚟認頭呢」，並好奇「個女仔有冇Say Yes？」。

結果，神通廣大的網民找到主角友人的「要幸福」祝福帖文，當中見到男女主角在落地玻璃房間內浪漫相擁看「Marry Me」的相片；更有網民找到疑似女主角答應求婚的「YESSSSSSSSS💍」帖文。

資料來源：Threads

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