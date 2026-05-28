「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮

天文台昨（27日）錄得今年內最高氣溫33.7度之際，有女僱主竟因不滿家中工人姐姐提早一小時開冷氣，怒斥對方「嘥我電費」「熱可以出廳坐」，更將事件升級至「尊重」層面發帖公審，結果圍爐變自炒，發帖短短十多小時內吸引逾千則留言「圍剿」，網民亦極速起底揭開她更涼薄前科。

「熱可以出廳坐！」工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科↓↓↓↓

這名女僱主昨（27日）在社交平台發帖公審其外傭行為，她表示，已與工人姐姐就開冷氣規矩約法三章，規定對方「10點可以開，第二朝6點要熄」。

但昨日，她發現姐姐完成工作後，在晚上9時已返回房間並開啟冷氣，樓主見狀立即發難，怒斥對方：「熱可以出嚟坐，廳有冷氣，你又未瞓住咁早開冷氣嘥我電費。」

「如果唔守我規矩，即係唔尊重我」

面對工人姐姐的「黑面」，樓主更是理直氣壯地「爆seed」：「如果唔守我規矩，即係唔尊重我，你都唔尊重我，我都唔需要尊重你，你的要求要開冷氣我都唔會批，我亦唔鍾意我全家去旅行，你無王管隨便全天開冷氣。」

最後，她更向網民發問：「你地又點睇工人開冷氣呢個問題？」似有意希望廣大網民圍爐共同「鬧爆」這工人的「無規矩」行為。

圍爐炒車！反招網民「零負評」圍剿 狠批刻薄無良

不過，帖文非但沒有引來預期的「圍爐取暖」，反而觸動了廣大網民的神經，逾一千三百個留言幾乎以壓倒性的姿態狠批樓主刻薄、涼薄：「好心你啦，開個冷氣好似攞咗你條命咁」、「30幾度開陣冷氣都咁多野講，無良僱主就係你呢啲」。

有網民更以將心比己的態度分享自身經驗：「我姐姐中意幾時開冷氣都可以，有時我見佢唔開，我仲叫佢開...我覺得呢啲係一份尊重，只能講每個人對尊重的定義唔同。」

另一位網民更表示：「我嗰位工人姐姐喺我屋企，就係佢屋企...人生在世好短時間，有能力讓大家生活愉快，係自己福氣。」

「一個鐘幾多錢？」 網民計數嘲諷：窮就唔好請工人

對於樓主最在意的電費問題，大批網民直指她「孤寒」、「庹縮」，認為為了區區一小時的電費而大動肝火實在不值：「窮就唔好請工人啦」、「一個幾毫都咁Ｘ計較，同你打工真係好Ｘ慘」。

有網民引用AI資料，指出「香港家庭開一個鐘頭冷氣的電費，約為$0.7至$1.5港元」，另一名網民更分享了自家冷氣機的用電量記錄，顯示其變頻冷氣每小時僅耗用約0.3度電，質問樓主：「姐姐早一粒鐘開冷氣好似攞你老命咁，係咪無錢裝變頻機？」

不少網民又半開玩笑半認真地警告樓主小心網絡聞名的「M血湯」都市傳說，如此刻薄對待朝夕相對的工人姐姐，小心對方在飲食中「加料」報復，「等飲M血湯啦Ｘ你老母」、「你對人好人地咪對你好囉...成日話請唔到好工人姐姐，不如問下自己其實有冇拎個心出嚟對人啦」。

被揭有「前科」：曾稱前工人「抵死」應「出面受下」

有網民極速「起底」，翻出樓主過往的留言記錄，在去年中一則關於「超迷你工人房」的帖文中，樓主曾提及一位已完約的工人，她雖然為對方找到新僱主，卻在留言中稱：「我覺得佢都有d抵死，我有咁好既環境俾佢做都唔珍惜，係時候去出面受下。」這番言論令網民更加確信樓主的為人，直指她「原來有前科」。

事件發酵至今，樓主仍未刪除帖文，亦未有回應網民任何留言，大部分網民都認為，在酷熱天氣下，一個舒適的工作和休息環境是對勞動者最基本的尊重，為了節省極其有限的電費而剝削他人，最終只會導致關係破裂，得不償失。

來源：Threads

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