住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請｜Juicy叮

公屋戶「請姐姐」（外傭）觸動了一些人的神經，有網民今日（27日）在網上公審住公屋請工人的居民，促請交還公屋去租私樓，認為他們等同富戶，甚至指單位有姐姐等同「屈蛇」，公審帖引爆網絡但即時「炒車」，不但無人附和，更被大批網民留言圍剿。

住公屋「請姐姐」等於富戶？網民公審促交還單位 基層居民心酸反擊：窮先要請↓↓↓↓

該名樓主在帖文中連珠炮發地提出多個疑問，劈頭便問：「唔明就要問，點解住公屋可以請姐姐？係咪要去房署特別申請？」

樓主連環質疑：有錢請姐姐做咩唔租私樓？

他進一步質疑，如果姐姐沒有在公屋戶籍加名是否即是「屈蛇」，更提出一個極具爭議性的觀點：「如果有錢請得起姐姐，咁係咪應該交返間屋出嚟，將請姐姐嘅錢去租私樓呢？」

樓主甚至懷疑，能夠騰出房間讓姐姐居住，是否代表該住戶屬於「寬敞戶」，認為房署對越來越多公屋戶請工人視而不見，是否有條例豁免。

網民：表格「HD1031C」合法暫住非屈蛇

不過，這番言論隨即惹來大批網民的猛烈抨擊與恥笑，不少網民指出樓主的想法極度離地，直言請姐姐根本不代表富有，有熱心網民詳細拆解房屋署的現行政策，指出公屋住戶請工人是完全合法合規的。

住戶雖然不能將姐姐的名字加入戶籍，但只要向屋邨辦事處提交一份「海外家庭傭工暫准居住申請書」（HD1031C），證明有照顧長者或小朋友的需要並獲批後，姐姐就可以合法在單位內暫住，絕對不存在「屈蛇」之說。

至於「有位畀姐姐瞓」的問題，網民解釋這與房署嚴格定義的「寬敞戶」是兩碼子事，很多姐姐其實只是睡上下格床或在客廳間出的小空間。

「5千1百蚊可以租咩私樓？」

對於樓主認為「有錢請姐姐就應該租私樓」的觀點，不少網民留言反擊反問：「請個姐姐$5100，可以租咩私樓？」

不少基層居民分享現實生活中的無奈，坦言很多基層家庭請工人，正是因為兩夫婦都需要全職打工維持生計：「有小朋友，唔請工人就要自己全職湊，少咗收入，連公屋都住唔起，要拎綜援。」

有居民更指出很多獨居長者需要照顧：「就係窮出去返工先要請工人照顧屋企老人家，有錢就自己照顧啦」，有單親家庭的網民激動留言：「我係單親家庭，我唔請工人，你幫我睇住我兩個仔呀？」

「窮先要返工，返工先要請姐姐」

不少網民表示，現時家庭總月入達到萬五元已經符合聘請外傭的基本要求，而一個幾人家庭的公屋入息限額亦絕對足以負擔這個開支，公屋家庭請姐姐，往往是為了解決雙職父母照顧子女，或長者缺乏照料的剛性社會需求。

有網民語重心長地表示，大家都在為了生活而努力搏殺，公一份婆一份才能勉強應付生活開支，與其用狹隘的眼光去批判別人，不如多一點同理心，了解一下香港雙職基層家庭的真實處境。

來源：香港公營房屋討論區(FB版)＠facebook

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