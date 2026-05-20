連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮

有網民在社交平台發文，指其75歲父親是一位連提款卡（ATM card）都沒有的長者，「咁多年都係靠一本銀行簿攞錢/存錢」，對電子銀行（E-banking）一竅不通，更遑論信用卡。但近日她竟發現有銀行職員為其父親一口氣申請了3張信用卡，令她極為憤怒。

《星島頭條》正就事件向涉事銀行查詢回應。

連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？↓↓↓↓

事主在帖文中附上了一張電郵截圖，清楚顯示其電郵收件箱內，在同一分鐘（下午2:27）內，連續收到了三封來自本港一間大型銀行的信用卡申請處理通知。

事主解釋，其電郵戶口因為連結了年長父親的電子銀行戶口，所以收到涉及老父的銀行通知。

子女追問 父不明信用卡是什麼

該三封電郵分別對應三款不同的信用卡，包括一張標榜旅遊體驗的Visa卡、一張聯營鑽石卡，以及一張主打網購優惠的萬事達卡。這張截圖成為事件的有力佐證，顯示銀行確實為該名長者同時處理了三宗信用卡申請。

事主憤慨地表示：「試問一個75年來都無用過信用卡嘅長者，點解會一口氣申請3張信用卡？」他事後與父親溝通，發現老人家根本不明白信用卡是「等於借貸，係需要找還卡數」，甚至誤以為與扣賬卡（Debit Card）無異。

「希望銀行職員有返應有道德」

事主認為，長者非常信任大型銀行，職員的說話往往比子女的勸告更有力，「你哋銀行職員講一句，好過仔女同佢講十句」，因此銀行職員更應具備專業道德，而非為了「跑數」而向不熟悉金融產品的長者下手：「希望做銀行職員嘅你哋要有返應有道德，而唔係為跑數周圍搵啲長者埋手！」

帖文最後，事主補充說已經致電信用卡中心，成功截停所有申請，為父親「保住養老積蓄」，並感嘆：「除咗要防備不同類型的詐騙，原來連銀行都要防備」。

網民分享長者父母遇同類經歷

帖文引發熱烈迴響，不少網民分享了自己或家人在銀行的類似經歷，有網民表示，其七十多歲的母親也被櫃位職員誤導，將定期存款轉成了儲蓄保險，直斥「CLS，老母70+ 買乜q呀」，最後要親自到銀行理論。

另一位網民則稱，其父親也曾被職員以贈送超市現金券為由游說申請信用卡，事後卻收到年費賬單，經投訴後才獲豁免。

自稱銀行前線無奈回應 事主：應出指引規範

有自稱是前線銀行職員的網民留言，解釋了業界的生態：「而家前線比人揸頸就命，搞埋哂d每人報數唔到就開大會指名Ｘ，導致前線知卡唔批都照request，主要都係求生存。」雖然事主表示「理解，但唔同意銀行佢哋嘅做法」，但亦認為問題根源在於管理層，應「出返指引/守則比前線跟返會好啲」。

同時，亦有網民質疑事主的父親是否真的毫不知情，有網民認為「信用卡80年代已經係香港普及」，當時事主的父親正值壯年，不可能不知道信用卡為何物，懷疑他只是「怕你嬲，應該唔敢講真話」。事主則回應，父親當刻確實知道在申請信用卡，但並不理解其信貸性質，需要家人詳細解釋才明白當中分別。

無論真相如何，大部分網民都對銀行向長者推銷不合適產品的做法表示反感，認為「銀行為咗做到生意，真係無所不用其技」，甚至有網民直言「日防夜防，銀行職員最難防」，但言論隨即被理性網民反駁，指這只是個別事件，強調不應一竹篙打一船人，大部分銀行職員均有專業操守，一些長者騙案亦因有盡責銀行職員把關而幸保不失。

今年（2026年）一月，金管局與銀行公會推出《長者友善銀行服務指引》，以加強對長者使用銀行服務的支援。金管局助理總裁區毓麟當時表示，在53項指引措施中，涉及安全性方面，將統一要求銀行18個月內做好加強客戶溝通和保障，以及授權資訊透明度的工作，即長者客戶可授權家人等可信任人士作為銀行可聯絡對象，當長者進行大額提款或轉帳至第三方等高風險交易時，銀行職員可隨時聯絡獲授權人士作出提醒，保障長者免被受騙，而銀行亦需提供清晰的授權指南介紹相關責任和風險。

來源：Threads

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