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首派「前墳場」公屋嫌豬頭骨 街坊揭隱藏保命優點：出事就知係神盤｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:25 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:25 2026-05-12 HKT

輪候公屋能成功「上樓」本應是值得高興的事，不過有網民在社交平台分享自己「首派」獲配「前墳場」地段的公屋，崩潰呻是「豬頭骨」，瞬間引爆熱議，有街坊力數優點指樓主「唔識貨」。

首派「前墳場」公屋嫌豬頭骨 街坊揭隱藏保命優點：出事就知係神盤↓↓↓↓

有網民在「香港公營房屋討論區(FB版)」分享公屋首派結果，樓主上載房屋委員會的「配房通知信」，在經典的啡色公文信封上，透過透明窗口可以清晰看到，樓主獲派的單位是位於觀塘區的「順利邨利恆樓」。

首派觀塘順利邨 地段前身為墳場

根據資料，順利邨於1978年至1980年間落成，前身為「七號墳場」，歷史悠久。

樓主對於首派結果只拋下「首派豬頭骨」五個字，雖然單位確實的層數及大小等資料被遮去，但「順利邨」及「豬頭骨」等字眼已迅即成為網民熱議焦點。

網民反應兩極 有人撐樓主拒要等二派

有網民為樓主抱不平，認為順利邨樓齡偏舊，而且地理位置亦是問題，有網民指出：「交通唔方便」，表示該處出入要駁車。有網民提醒樓主：「唔要啦！你仲有兩派，祝你好運！」，支持樓主放棄今次機會，等待更好的選擇。

不過，大部分網民認則為樓主不識貨，有網民直言「有得俾你你都偷笑喇」，不少熟悉該區或現時居民街坊湧入留言，力數該邨的優點。

街坊力數隱藏優點反擊

有網民稱讚順利邨「交通及設施齊全」，指出邨內有圖書館、郵局、街市、體育館等公共設施，連鎖餐廳如麥當勞、大家樂、譚仔三哥米線應有盡有，生活機能極佳，配套設施相當完善。

有街坊網民特別提到安全問題：「順利邨近聯合（醫院），你出事就即刻有人救」「出事就知好」，另一位街坊亦補充：「隔離係消防局，局內駐救護車㖭」，認為鄰近紀律部隊及醫院，令人安心，一位由細住到大的居民更表示：「順利邨真係唔覺得有咩唔好。」

事實上，資料顯示順利邨更是少數設有普通科門診診所的公共屋邨之一。

對於樓主視順利邨為「豬頭骨」的嫌棄態度，不少網民感到不以為然，有網民諷刺地問：「邊度先至唔係豬頭骨呀！？禮賓府呀！？」有網民將公屋與居住環境更差的劏房比較：「派到樓都話豬頭骨，咁住劏房嗰啲叫咩？」、「有舊都住咗先啦，都好過劏房」。有網民認為樓主過於挑剔，感嘆「而家d人，嚴三嚴四，舊又話舊，新又派唔到」。

來源：香港公營房屋討論區(FB版) ＠facebook

同場加映：公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億↓↓↓↓

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