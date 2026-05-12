港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮

有沒有覺得家庭用品中，廁紙總是消耗得特別快？近日社交平台Threads上一篇關於「磅廁紙」的帖文，引起了網民的熱烈討論，意外揭開普羅市民買廁紙的三大誤區，令一眾網民驚覺自己原來一直「買錯晒」。

屋企廁紙點解用得咁快？港媽化身「廁紙達人」出動電子磅逐卷秤 揭買廁紙三大誤區↓↓↓↓

有港媽近日在社交平台發文，大嘆日常家務的辛酸：「有冇人好似我咁，係負責買屋企嘅廁紙同清潔用品，我發覺有啲牌子用得好快，成日又要再買多兩條。」

為了解開廁紙極速消耗的迷思，樓主決定尋根究底，直言：「等我拎個磅去磅吓，唔怪得某品牌金裝用得咁快，我就嚟可以做廁紙達人，買過好多牌子」。

電子磅上場 逐卷磅廁紙

為了眼見為實，樓主隨帖文一口氣上載了五張相片，生動地記錄了這次「廁紙大比拼」的實況。從這五張相片中可以仔細看到，樓主準備了一個小巧精緻的家用電子磅，然後將家中不同品牌、尚未拆除獨立膠套包裝的卷裝廁紙，逐一平放在電子磅的秤盤上量度真實重量。

相片清楚顯示了每卷廁紙在磅上的特寫，電子屏幕上呈現出截然不同的克數數值，有的數值較細明顯較輕，有的則數值較大、份量十足。樓主透過這五張磅重對比圖，以最直接的視覺方式向網民展示了各款廁紙在實質重量上的顯著差異，其認真量度作記錄的舉動實在令人會心微笑。

有網民帶秤去超市量度整條廁紙

此「磅廁紙」帖文引發熱烈迴響，大批同樣要負責買日用品的網民留言，有網民發揮科學探究精神，建議樓主：「除咗個膠套同入面個紙筒會唔會再準d」，甚至有人提議試下扣埋個筒來計算淨重。

不過樓主就十分務實地回應：「拆咗中間個心咁梗係最好啦，但係我考慮到開咗5卷廁紙我一時之間用唔晒，就放棄呢個念頭啦」，並補充原意只是想記錄一下，讓自己日後買廁紙時有個概念。

有一位網民更分享自己每次都會帶秤去超市量度整條廁紙的誇張經歷，因為「屋企人多，每日用兩卷，買親都十條八條，所以要計一計數」。

帖文掀激烈「品牌大戰」 各大品牌各有擁躉

討論區內亦掀起了一場激烈的「品牌大戰」，各大連鎖超市自家品牌及知名大廠紛紛被點名，有網民大吐苦水，指某知名品牌的金裝系列真的消耗極快：「兩日用1.5卷 ！我以為係我屋企問題」，樓主隨即感同身受地回覆：「U are not alone」。

另外有網民提到另一款主打紙巾極度柔韌的人氣品牌，消耗速度甚至超越金裝，樓主笑言該品牌的廁紙十分舒服，自己主要用來「抹鼻」。

同時，有不少網民大力推薦一款名稱帶有古典詩意的大熱品牌，大讚其份量十足兼極度耐用，有網民更形容如果平時用五格，用這款只需三格就足夠。當有人質疑該品牌名稱充滿內地色彩時，樓主亦相當熟悉行情地解釋，該品牌與另一知名內地品牌其實是競爭對手關係。

破解買廁紙三大盲點：直徑／層數／卷數

這場「廁紙研討會」不僅引起廣大共鳴，更在留言區意外揭開了普羅大眾買廁紙的三大盲點。

很多網民表示，平時買廁紙，習慣看哪一卷的直徑比較闊便覺得抵買，有網民就認為根本不需要磅，單看直徑便一清二楚。

不過，樓主隨即踢爆這完全是超市的掩眼法，指出去買的時候一條條看直徑並不實際，而且「有啲廁紙佢係包得鬆啲，你覺得個直徑係闊啲，但係返到嚟磅其實佢係輕啲」。

有網民更直指市面部分立體4D廁紙「鬆泡泡」，「入面卷得超鬆，包含超多空氣，所以好快用完一卷」。有精明網民則教路，買廁紙的時候要靠「撳」，「撳得入咪鬆，撳唔郁咪緊」，換言之，按下去如果按得入就是鬆，按不動就是緊，單靠肉眼隨時中伏。

四層廁紙比三層耐用啲？

另一個令一眾網民震驚的盲點，就是普遍對廁紙層數的迷思，有網民指出，大眾普遍以為越厚（如三層甚至四層廁紙）便越耐用，但其實使用習慣才是致命傷。

該網民坦言以前兩層都耐用，但現在覺得三層比四層耐用，因為「人嘅習慣係用開幾多格就用返差唔多格數，所以四層好快用完」。

樓主對此深表贊同，道出用家的掙扎：「有時四層比三層紙巾用得快，但又soft d，用得開心啲，所以真係睇大家的習慣，最緊要係要用時佢係到。」

12卷裝廁紙抵過10卷裝？

至於最後一個盲點，就是包裝卷數的陷阱，有網民表示，超市經常有買十卷送兩卷的十二卷裝特價優惠，很多人以為執到寶，但原來重量隨時大縮水。

有網民分享親身實測經歷，表示以前買十卷裝每卷重約二百克左右，之後買了送兩卷的十二卷裝，沒有寫明重量之下再去磅一下，發現每卷只剩一百六十五克左右，直呼「即係搵笨」，另一位網民更因此道出未經證實的斷言：「12卷一定輕過10卷」，提醒其他網民原來數量看似多了，但若每卷變輕變細，除開分分鐘沒有真正著數。

官方廁紙品牌小編驚喜留言：都會咁磅做比較

帖文最令人驚喜的是，樓主的專業精神竟然成功吸引了某官方廁紙品牌的小編現身留言，大讚樓主專業，更指平時小編都會這樣磅來做比較。

買廁紙看似是一件微不足道的家務，但其實是一門深奧的學問，亦是每位家庭主婦及主夫的必修科，正如樓主總結時所言：「所以買廁紙其實都係一個唔容易嘅選擇，你又要計每卷幾錢，有陣時有嘢送又抵d。」

來源：pupuathome＠Threads

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