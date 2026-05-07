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捐款箱竟變「吉儀亂葬崗」！殯儀業人士睇唔過眼揭真相：有啲人覺得呢個係垃圾桶｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：14:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-07 HKT

一位從事殯儀業的網民在社交平台Threads發相，揭露有置放在殯儀館大堂的損款箱，被人當垃圾桶，塞滿出席喪禮後收到的「吉儀」，引發網民熱議。

捐款箱竟變「吉儀亂葬崗」！殯儀業人士睇唔過眼揭真相：有啲人覺得呢個係垃圾桶↓↓↓↓

驚心畫面：捐款箱慘變「吉儀山」

該位殯儀業人士在帖文中，分享了一張令人震驚的相片，相中可見，一個設於殯儀館內的捐款箱，本應是讓親友投入吉儀內的一元硬幣作帛金捐贈之用，但是，這個捐款箱卻被大量紅白色的吉儀封套「塞爆」，無數個完整的吉儀被直接棄置其中，場面混亂。

樓主慨嘆，有些人將捐款箱當成了「垃圾桶」，「硬係會『冚嘭唥』掉晒入去」，完全誤解了其用途。有網民看到相片後直言：「點解個箱搞成咁，增添恐怖感」，樓主則無奈回應這是「歷史痕跡」。

有網民亦表驚訝地說：「D人真係唔識架喎。 正常都應該拎哂裡面d嘢出嚟啦。」樓主亦無奈回應：「有啲人覺得呢個好似係垃圾桶咁。」

業界人士親授「吉儀三寶」正確用法

到底吉儀應該如何處理？樓主詳細解釋，吉儀內有「吉儀三寶」：$1硬幣、一粒糖及一張紙巾，三樣東西各有用途，而且必須在離開殯儀館、返回家門前處理妥當。

$1硬幣：這是給予出席者的謝意，正確做法是將它投進殯儀館內的捐款箱，或在回家前用掉，例如用作乘車。有網民分享「細個阿媽教，搭車時把1蚊放入巴士錢箱裡」，樓主亦表示贊同。

一粒糖：糖果的作用是「甜甜個口」，減輕出席喪禮的憂傷。樓主建議「啱食就食，唔啱食，通常㗳一㗳就可以lur咗佢」，總之要嚐一點甜味。

一張紙巾：用作給親友抹眼淚或抹手，使用後便可棄掉。

樓主總結，最重要的大原則是「總之返屋企之前搞掂封吉儀就掂過碌蔗」，千萬不要把整封吉儀帶回家。

網民驚訝：「己所不欲，must施於人」

帖文引起網民熱烈討論，不少人坦言自己從不知道正確處理方法。有網民驚訝地表示：「下，吉儀個袋都掉埋落去」，完全沒想過會有人這樣做，有網民非常精闢地點出亂丟吉儀入捐款箱的人的心態：「己所不欲，must施於人。」

有網民亦分享自己的「驚險」經歷：「試過無即場處理，唔記得帶咗返家成個星期先醒起。（因為當年用瑞士糖，溶晒出來）」，幸好最終有處理掉。

有網民分享了一件奇聞，指有親戚竟然想「拎個一蚊留念」，讓樓主也忍不住回應：「呢啲都留念，夠疆」，該網民補充，當時幸好有其他家人勸阻，才沒有讓這位親戚做出如此「百無禁忌」的行為。

對於不小心把吉儀帶了回家的情況，樓主也給出建議，表示只要「盡快處理就可以」，不用過於恐慌。

來源：bonleung_＠Threads

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