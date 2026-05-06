全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮

六合彩全新第五代攪珠機昨晚（5月5日）隆重登場，在第26/047期六合彩，接力執行這個關乎全港市民橫財夢的「神聖任務」，新機的處女秀，在各大社交平台掀起網民熱烈討論，有高手網民更詳細拆解新機的各大特色及神秘功能。

全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」取代經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用↓↓↓↓

第五代攪珠機與第四代在基本結構上一脈相承，同樣擁有透明的球形攪珠鼓和中央的出珠設計，不過，細節上的變化卻引起了網民的激烈討論。

網民：馬蹄鐵外形象徵財富 釋出發財光

整體輪廓方面，新款第五代攪珠機整體感覺更扁平、線條更現代，舊款第四代則較為圓潤飽滿。在外圍光環兩者分別最大，新款是分離式的馬蹄鐵形發光光環，舊款則是一個完整的圓形光環，並未有亮光。新款機的兩側號碼欄，明顯縮短，設計更為緊湊，舊款則有較長號碼欄，接近攪珠鼓底部。

新機馬蹄鐵外形告別經典環設計，有網民指出，馬蹄鐵被視為歐洲傳統的幸運符，象徵財富與平安，馬蹄鐵亦是香港賽馬會的標誌。

除造型，新機加入更多LED燈光元素，其燈光效果迅即成為網民們的焦點，有網民形容新機「識發光」為「財光」，不過有網民則幽默地笑指新機有「光污染」。

攪珠過程如拔《星戰》激光劍

從昨晚（5月5日）攪珠過程可見，第五代攪珠機的運作流程與第四代大同小異，分別為：

開始攪動：攪珠鼓底部的轉盤開始高速旋轉，帶動49個號碼球在鼓內翻滾及碰撞。有網民觀看後認為：「d波望落去唔係跳得好高，只係底盤旋轉令波左右跳動」，不過有網民則認為號碼球的翻滾跳動與舊款差不多，「都係彈起亂fing」。 中央光柱升起捕捉號碼：當攪動到一定時間，位於攪珠鼓正中央的透明「升降棒」會從底部垂直向上升起，捕捉的號碼球升起時，伴有亮麗燈光效果，有網民形容如同《星球大戰》中拔出激光劍的模樣。 送出號碼：升降棒繼續上升，將號碼球推至頂部的出口，號碼球隨即沿著軌道滾落到兩旁的號碼架上，首6個「攪出號碼」會跌至左方軌道，最後1個「特別號碼」會跌至右方軌道。 重複過程：升降棒下降，轉盤繼續攪動，然後重複以上步驟，直到攪出所有中獎號碼為止。

回顧四代六合彩攪珠機演變↓↓↓↓

網民反應兩極：新不如舊？外形被指「分別不大」

網民對新款機的反應兩極，不少滿心期待的網民在看完直播後，紛紛表示新機與服務了16年的第四代攪珠機外觀「完全覺得沒分別」，有網民坦言「失望」。

另有網民抵死形容，第五代攪珠機根本就是「撳扁咗出珠排嘅4代機」，各種搞笑留言亦層出不窮，有網民笑言最大的改變其實是「主持個髮型由4變5呀」；有網民則將發光的機身比喻為「幫生可樂賣緊廣告」。

不過，部分網民則認為第五代攪珠機的操作確實帶來了新體驗，從外形上看，兩代攪珠機同樣採用透明球體設計，以及「置中升降棒推波同埋旋轉底盤攪珠」的經典模式。

有網民大讚第五代明顯更具現代感，舊款機身外圍是一個完整的圓環，而新款則將光環一分為二，呈馬蹄鐵形狀，燈光效果比以往更為明亮。

「看不到」的特色！高手網民：真正升級全在細節中

討論中亦不乏高手在民間的深度解構，有專業網民在觀看直播後，便立即對新機進行了「神級解構」，提供了堪稱專家級的深度分析。

他指出，這部新機其實與舊款同屬美國Smartplay公司的Halogen型號系列，所謂的「第五代」，更準確地說，只是一次「Facelift」，也就是像汽車改款一樣，在原有基礎上進行的「小改款設計」，難怪外觀變化不大。

不過，該網民指出，真正的升級全在細節之中，新機最大的改變是動力系統，由上一代「電+風壓」驅動，改為「全電壓 (Full Electric)」版本。

新機攪珠：更靜、更快

這位高手解釋，這代表機器不再需要氣泵輔助，因此運作時比以往「寧靜好多」，沒有了嘈雜的氣流聲；同時，中央負責抽出號碼球的升降柱，運作速度也「比以前快咗好多」。

此外，該高手又指，新機亦引入了「RFID (Radio-Frequency Identification)」，即「無線射頻識別」技術。簡單來說，就像為每個號碼球植入了晶片，讓攪珠機能夠透過感應，準確識別每個號碼球的身份，科技感十足。

神秘功能「一定唔會用到」

最令人意想不到的，是新機暗藏一個「神秘功能」，高手指出，新機兩邊的出口欄底部設有隔閘，這其實是為了配合「Re-Entry」規格而設。

「Re-Entry」的意思是「重新進入」，這套機關可以在需要「重新攪珠」時，透過「Engage」（啟動）閘門，將已攪出的號碼球直接推回機體內再次攪動。不過，正如這位高手所言，根據香港六合彩的規則，這個功能「就一定唔會用到㗎啦」。

馬會：第五代攪珠機繼續恪守嚴格監管規定

雖然以上來自民間高手的分析極具深度，儼如專家級數的拆解，但必需強調，這終究是網絡上的觀察及意見，並非由香港賽馬會發放的官方資料，其準確性仍有待證實。對於這部第五代攪珠機，馬會至今未有公開更多詳細資料，但就市民最關心的公平性問題則大派「定心丸」，表示第五代攪珠機將繼續恪守嚴格監管規定，根據嚴謹機制確保攪珠的過程公平、公正及公開。

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圖片來源：香港賽馬會、TVB