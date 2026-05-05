葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮

帶住小朋友搭扶手電梯，家長要打醒十二分精神！有網民在葵芳一個商場目睹一幕恐怖意外，一名3歲男童搭扶手電梯時不小心跌倒，褲管被捲入電梯罅隙，懷疑陰囊亦因此被扯入，該網民指，現場看到該小童下體「塊皮夾爛咗」，「目測開放性傷口，見到粒蛋」。

警方發言人回覆《星島頭條》查詢表示，5月3日下午5時17分接獲葵芳廣場保安報警，指一名3歲持雙程證男童，在其婆婆陪同下搭乘商場扶手電梯，就到達時不慎向前傾倒，褲被夾於扶手電梯梳齒板之間，下體受傷流血，被送往瑪嘉烈醫院治理，事件列「有人意外受傷」處理。

葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲↓↓↓↓

目擊網民在社交平台Threads發帖描述事件，並隨帖文附有現場相片，樓主表示，事發於剛過去的星期日（5月3日），他當時正在葵芳廣場一間超級市場內，突然「聽到個小朋友尖叫」。

原來一名3歲男童和家人搭扶手電梯時不小心跌倒，褲管卡在扶手電梯出口，繼而發生恐怖意外，「條褲扯咗小朋友個陰囊落電梯位」。

「我係大人見到都覺得好痛好痛」

樓主憶述當時情況極為駭人：「目測開放性傷口，見到粒蛋，塊皮夾爛咗，成個大髀都係血。」男童當場「喊到癲咗」，男童所受的痛楚連樓主都表示：「我係大人見到都覺得好痛好痛。」

樓主表示，現場途人馬上報警，幸好救護車很快到場，樓主事後猶有餘悸，指自己落樓下等救護車，同救護員描述傷勢時，都「唔覺意掩住咗條褲」。

樓主上載的相片顯示，扶手電梯出口的金屬梯級之間，緊緊攝住一條淺色的褲，上面有明顯血跡，相信屬於受傷男童。有網民起初質疑「條褲冇血嘅」，樓主隨即再上載一張染血褲管的近照，清楚見到褲浪位置有大片啡紅色血跡，並回應「係，褲浪位爆血」，令一眾網民不寒而慄。

男童無著底褲？網民熱議父母責任

事件曝光後，不少網民都對男童表示同情，焦點在討論家長在事件中的責任，樓主在回應留言時透露，當時男童身邊「有個呀姨，同叔叔帶住」，並且「一直喺佢隔籬」，但意外依然發生。

有網民問為何沒有即時按停緊急掣，樓主回覆指「受咗傷之後，有保安撳制，但已經發生咗」。

樓主亦確認，該名3歲男童「冇着底褲」，令他的「皮膚柔嫩好容易隨着機器運行扯入」，令傷害加劇。

樓主籲家長拖實小童「唔好掛住撳電話」

這次意外觸發大量家長網民反思，有網民慨嘆：「依家啲大人唔興拖小朋友過喎，一係放養，一係個大人望住部手機做父母。」

樓主亦深表認同，呼籲家長：「馬路附近或者危險位一定一定要拖住小朋友，唔好掛住撳電話please」，並沉重表示「如果當時專心啲，如果當時拖實佢...有如果」。

網民「幻肢痛」：齋睇字都痛到縮

這宗恐怖意外帖文的文字威力驚人，引發不少網民「幻肢痛」，紛紛留言表示「睇字都痛」、「我係女人睇完都尖叫咗」、「可以先把痛覺共享關閉再開POST嗎」、「好後悔我識睇中文」。

有網民則苦中作樂，笑稱「慘過陳奕迅」，歌手陳奕迅在2002年於台灣校園演唱會上，失足墮台導致下體卡在舞台邊緣，右睪丸撞破嚴重受傷。

樓主強調事件係「真人真事」，希望藉此警惕所有家長：「唔怕一萬，只要發生一次就夠」，小朋友好多突如其來的動作，「佢哋都唔知驚，唔知咩係危險」，大人如果不留神，「出咗事唔好後悔就OK」。

來源：kid1224＠Threads