商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮

一名從事殯儀業的網民昨日（15日）在商場目睹有婆婆在扶手電梯上跌倒，竟然完全無人幫手「由得個阿婆打斜瞓住喺個電梯仲一路上緊去」，這冷漠的一幕，引發網絡熱議。

為何婆婆跌倒無人理？殯儀仔怒轟港人冷漠 網民慨嘆：太多碰瓷又沉迷手機

事發於昨日（15日）早上，樓主在社交平台出帖表示，當時剛完成出殯工作後在商場用膳，突然聽見扶手電梯方向傳來呼叫聲。他憶述：「原來有個亞婆上緊電梯時冧低咗，但完全冇人去幫佢，冇人撳停個扶手電梯，由得個阿婆打斜瞓住喺個電梯仲一路上緊去。」

殯儀從業員衝前救人 怒轟旁人只顧拍片

眼見情況危急，樓主馬上衝上前，在阿婆即將到達電梯頂部時按下緊急停止按鈕，並與另一位熱心男士合力將她扶到平地。現場更讓他心寒的是旁觀者的反應，「啲人仲要喺側邊係咁拍片同埋八卦」。他更指商場保安員反應遲緩，連基本人流管制和召喚救護車都要經他提醒才行動。樓主難掩怒氣直斥：「講真，好嬲，香港人以前真係唔會係咁。」幸好救護車迅速到場，他祝願老婆婆平安無事。

樓主隨文上載的黑白照片，記錄了當時救援的瞬間，相中可見一位身穿花紋上衣的年邁婆婆，倒臥在扶手電梯出口，情況看似相當混亂。畫面中有三位市民正積極施以援手：一位左臂有紋身的男士與另一位穿白色恤衫的男士半跪在地，合力攙扶婆婆；前景還有一位穿T恤的市民蹲下身，幫忙扶著婆婆，相中看到婆婆的物品散落一地。根據樓主帖文所言，他本人正是其中一位核心救助者。

網民熱議：驚碰瓷 + 過度沉溺手機世界

帖文瞬間引發網民激烈討論，有網民留言分享自己下雨天滑倒也無人理會的經歷，慨嘆「呢個香港真係好痴線」。為何港人變得如此「冷漠」？不少網民留言指主因之一是害怕被「碰瓷」，有網民直接指出「太多碰瓷」，樓主亦回覆「的確係」表示認同。有網民坦言「個個驚一出手就中伏」，有網民亦貼出過往「好心扶人反被索償」的新聞連結，解釋了為何大眾「唔敢救人」。

除了怕惹禍上身，部分網民亦認為現代人過度沉溺於虛擬世界，導致對現實感知變得麻木，有網民指出：「大家都活喺手機世界上面...對周遭事物嘅專注力差咗好多」，另一位網民更表示：「...睇太多電話短影片刺激多巴胺...開始分唔清係現實定影片。」

不過，亦有許多網民感謝樓主的義舉，認為他的行為是真正的香港精神，「好彩仲有你care」、「就算淨返自己一個都好，做自己認為啱既事，堅持到最後！」當有網民稱讚樓主「你米係果個香港囉」時，樓主則以「老香港」三字回應讚美，言簡意賅。

來源：bonleung_＠Threads