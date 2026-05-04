結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福｜Juicy叮

憑藉「洗腦又專業」的Rap式廣播爆紅、被譽為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，昨日（5月3日）在社交平台投下震撼彈，宣布結束長達九年的鐵路臨時員工生涯，引發網民熱烈討論，齊齊表達不捨與祝福。

他同時在Instagram發表近2千字長文，深情回顧3282天的「車站職人」故事，並首度揭開Rap式廣播背後的辛酸與誕生之謎。

結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福↓↓↓↓

Hinson昨日（3日）分別在社交平台Instagram及Threads以一張AI生成的鐵路主題圖片，配上興奮又帶點感觸的文字，向大家宣布「畢業」的消息：「係邊個喺車站助理呢份工畢業咗，噢係我。」

「喺車站助理呢份工畢業咗！」

他寫道：「喺鐵路公司九年嘅『臨時員工身份』結束啦！️每日搭半個鐘一個鐘車返工嘅日子告一段落，今次真係結束SA（車站助理）生涯喇」。

帖文充滿正能量，他亦以「註解」方式在帖文未段強調：「圖片是AI 生成的，但我今日 LAST DAY是真的！」證實離任的消息，並感謝所有同事、乘客及網民的支持。

帖文附上的三張AI生成圖片極具心思，第一張相中，他手持「仿製紀念車頭標 （Headmark)」在紅磡站打卡留念，第二張圖則是他站與兩名以迪士尼米奇及米妮Emoji遮蔽樣貌的小童合照，Hinson面帶微笑舉V字手勢。第三張則為他在月台工作時的背影。

二千字深情告白：3282天「車站職人」故事

Hinson在Instagram同時發表長文，總結了他不平凡的鐵路旅程，他用數字開首：「我用近9年時間，在香港鐵路的12條鐵路線、55個車站中，寫下為數3282 天，屬於我的『車站職人』故事。」

他回憶，一切始於2017年，剛考完DSE的他，出於對日本鐵路文化的憧憬，選擇了一份「天未光就要出門」的羅湖站外判車站助理暑期工。他坦言：「我怕如果讓這個機會從我手中溜走的話，也許我與我的夢想，從此失之交臂。」從上水站「問題天天都多」的實戰，到正式加入鐵路公司、成為駐守油麻地站的「地獄黑仔王」，他將所有奇難雜症都視為「厄運當養分」。

Hinson強調，工作態度的分別在於「你想做『到』份工還是做『好』份工」，正是這份「為乘客諗多一步」的用心，驅使他許下「走遍所有港鐵路線」的目標，並最終在今年1月，於第55個車站——金鐘站，成功「全線制霸」。

Rap誕生之謎：源於「唔忿氣」 爆紅感「大鑊」

對於大眾最好奇的Rap式廣播，Hinson首度揭開背後的故事。他直言，在迪士尼這個「全香港最快樂的鐵路線」上，傳統廣播完全無效，「人人當你耳邊風」。面對蜂擁而至、身心都提早「離開了現實世界」的遊客，他坦言「心中除了沮ro」，更燃起了奇怪的鬥志：「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！！！」

正是這份「唔忿氣」，促使他創作出一系列充滿節奏感的歡樂短句。他笑稱，當初影片爆紅，他的第一感覺並非開心，而是「大鑊」、「揚咗」，深怕會為同事和公司帶來麻煩。他特別感謝公司及同事以正面態度容許他「適度創作」，並透露這份工作更「迫使」他為了與各國遊客溝通，而學懂了韓文、俄文、泰文、日文等鐵路相關外語。

發布9年回憶相片集 見證自我蛻變

隨著二千字長文，Hinson亦發布了多張工作照，記錄了他9年來在不同港鐵站工作的點滴，從最初的青澀模樣，到滿懷自信笑容可掬；再化身為「鐵路歷史活字典」，在鐵路展擔任導賞員，他並公開了其在逮士尼站及欣澳站的Rap式廣播台詞，不藏私地溫提要以「更人性化的方式表達」。

Hinson在文末感性道別：「今日之後我就會卸下車站助理的身份…我點綴了你們的旅程，你們則豐富了我的人生閱歴。」並留下給迪士尼乘客的最後叮嚀：「就算我不在了，都要記得自已『未到樂園㗎，出咗閘先吖！』」

「轉正」定「轉工」？網民大讚敬業樂業

Hinson的「Last Day」帖文一出，立即引爆熱議，網心最關心的莫過於他的去向，由於他在帖文中特別強調是「『臨時員工身份』結束」，不少網民化身偵探，推測他是「正式轉正職」，留言「恭喜晒！」，認為「佢強調『臨時員工身份』畢業喇！即係佢(即將)唔再係『臨時』終於轉正職」。

但部分網民亦擔心他會離開鐵路行業，紛紛表示「唔做啦？定係轉正式啊？」、「你係轉入MTR做正式員工定轉工呀？」，字裡行間充滿不捨。

不過，Hinson沒回應任何留言，無論他的下一步是什麼，網民都一面倒地送上祝福，並大讚他的工作熱誠：「作為香港人，你嘅努力我哋見到，亦多謝你帶歡樂俾我哋，呢份敬業樂業嘅精神，真係唔係個個有。」

不少網民分享曾在油麻地、迪士尼、金鐘甚至青衣站遇過他的經歷，可惜「驚影響你工作，冇走過嚟」。一位來自台灣的旅客更留言感謝他：「真的感謝你咁有活力同埋歡樂，令到經過嘅遊客都幾開心！」

寄望自己、香港「如同列車一樣，永遠向前」

其後，Hinson再在Threads發帖，展示由網友為他繪製的一塊「仿製紀念車頭標 （Headmark)」，再次燃起他的「鐵路魂」。這塊特製的紀念牌極具意義，他解釋道：「『鐵路載君，我為君行』，以香港過去及現存的鐵路線顏色圍邊，代表本人曾在所有鐵路線上工作過」。

紀念牌中心是伴隨他多年的「英國製都城嘉慕列車」，以及為他職業生涯畫上完美句號的「迪士尼線列車」，代表他曾服務於香港最繁忙及最快樂的路線。他寄望自己、香港人及這座城市能「如同列車一樣，永遠向前」，充滿活力。

來源：hinson_gu9951＠Threads、hinson_gu9951＠instagram

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