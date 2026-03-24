「港鐵Rapper」啟德站再獻技 用說唱介紹港鐵資訊 網民大讚有Heart｜Kelly Online

一名港鐵職員去年在香港迪士尼站，以英語、粵語及普通話「Rap式」作出分流指引，在多個社交平台上引起網民熱議，有人笑稱他為港鐵Rapper(說唱藝人)。這位Rapper除在迪士尼站外用「Rap式」分流外，不少網民亦在太子站看過他「Rap式」分流太子站的人流，近日，有網民在啟德站目睹這位港鐵Rapper，繼續Rap式傳統，介紹資訊。

有網民在社交平台Threads發文，以「港鐵Rapper又嚟料」為題發文，指看完啟德演又再見到這位港鐵Rapper。根據片段，港鐵Rapper手持屯馬綫加密班次的燈牌，再以數白欖的形式介紹資訊，「返屋企，搭港鐵，方便又快捷」，「睇完表演放晒電，你嘅支援係嗰邊」，「叉電買嘢補給電，港鐵站就係前面」。

網民都十分欣賞這位職員敬業精神，大讚他「有Heart」，「敬業樂業，字字珠璣，值得加人工」，「感受到佢好鍾意份工，完全無hea rap嘅感覺，本人聽得好開心，多謝港鐵無將佢收埋」。

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