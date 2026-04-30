港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮

五一勞動節帶來3日連假，預料有大量港人北上消費，有網民在社交平台發文求救，指有海外親戚回港，希望安排一日的深圳即日來回行程，但因為有長者同行，令行程安排變得相當頭痛，帖文旋即引來大量熱心者獻計，提供了堪稱「保姆級」的詳盡攻略，對計劃帶長者北上人士甚具收藏價值。

港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋

有網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」facebook專頁發帖提問：「因為親戚係其他地方返嚟香港玩，想有一日去深圳玩，即日來回，想請問一下大家有冇咩地方好推薦。」

樓主又強調「因為有長者，想去商場為主，或者多平路一啲既地方」。

長者同行求安穩 網民：「行商場咩心態？」

樓主解釋，選擇商場純粹是出於對長者的考量，因為「主要老人家冇所謂，只係想行商場原因係冇咁辛苦啲路平啲，又容易有位坐」，希望找到一個能讓後生一輩逛街、老人家又能隨時休息的地方。

有網民對此提出質疑，直言：「返深圳一日，要行商埸都唔知乜心態」，不過，其他網民立即反駁，認為「大陸嘅商場同香港好唔同，多嘢買，多嘢食，行攰咗又有位坐下」，體驗一下並無不妥。

樓主本人也親自回應，表示親戚從外國回來，只是想體驗一下，並非有什麼「唔好心態」。

深業上城（資料圖片）

網民獻上「保姆級」完美路線圖

在眾多留言中，有網民提出的「超豐富行程」獲得樓主大讚「好正」。

該行程建議由蓮塘口岸入境，然後去飲茶、到仙湖植物園賞花，午飯後再去按摩放鬆，接著到「深圳之眼」和東門打卡，最後經羅湖回程。

此長者專用北上行程，箭嘴流程圖如下：

蓮塘口岸入境 → 飲茶 → 仙湖植物園賞花 → 午飯後去按摩 → 深圳之眼和東門打卡 → 經羅湖回港

這位網民更貼心地解釋了行程的巧思，例如「蓮塘相對人少、過關大堂寬闊啲、好行啲」，而回程選擇羅湖或福田，則是考慮到「終點站上車好啲」，確保長者有座位。

她還提醒，三、四月是賞花季節，公園可能依然美麗，而且要安排一些有特色的景點，「俾佢哋同啲friend show off 下」，考慮得無微不至。

仙湖植物園（網圖）

「商場懶人包」：一出地鐵站就行得！

除這位神級網民的行程建議，其他實用建議亦從四方八面湧入，彷彿為樓主整理了一份長者深圳旅遊懶人包。

福田區：交通最方便之選

綜合眾多網民的意見，最多人推薦的是交通方便、商場林立的福田區，特別是地鐵「會展中心站」。

有網民表示，從落馬洲過關後，直接到「會展中心站」就「成程唔洗煩」，這裡有皇庭廣場、領展中心城、COCO Park等多個大型商場互相連接，「幾個商場痴住，領展中心d洗手間乾淨d係坐廁」，而且全程有冷氣，無需日曬雨淋。

不少網民建議另一熱門地點是「深業上城」，其結合室內商場與戶外小鎮的設計，空間感十足，非常適合長者。

南山區：現代化體驗

此外，南山區亦是另一網民熱門推介，尤其推薦經深圳灣口岸前往，網民指「后海、萬象城2期」和「海岸城」都是不錯的選擇，環境新穎，設施先進。

其中，深圳灣萬象城更緊鄰「深圳人才公園」，如果長者體力許可，可以在海濱步道散步看海，享受悠閒時光。

羅湖區：經典情懷

對於偏好傳統過關方式的長者旅客，網民表示，羅湖區的「金光華商場」和老牌的「萬象城」也是不錯選擇。

有網友指由羅湖口岸過關後「乘一個站到國貿站即到，很方便！」

深圳紅花嶺公園（資料圖片）

除商場 仲有呢啲好去處

當然，除了行商場，網民亦為其他計劃帶長者北上遊玩的人士，提供了不少文化和休閒景點建議：

文化體驗：有人推薦「錦繡中華·民俗村」，認為那裡的表演節目較適合老人家。此外，「南投古城」也被指是「近站又好行」的選擇。

公園散步：「蓮花山公園」是不少人的心頭好，有網民分享在附近草地「好多人放風箏，睇人放都好開心」，氣氛非常寫意。

來源：深圳大陸吃喝玩樂交流＠facebook

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