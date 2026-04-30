機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮

有網民在網上發帖，譏諷昨日（29日）早上，一名少女穿整套睡衣現身香港國際機場，正準備登機，這公審帖文引發熱烈迴響，僅十多小時便錄得逾35萬人次湧入瀏覽，留言逾千，討論激烈。

影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區

這位網民昨（29日）在社交平台Threads發帖，附上兩張在香港國際機場拍攝的相片，並寫道：「家陣香港地，千奇百怪，光怪陸離。最新時尚？著住睡衣係香港國際機場，通街行。Pyjamas girl walking in the airport（睡衣女孩在機場行走）。時裝嘅嘢，你識條鐵咩」。

「時裝嘅嘢，你識條鐵咩」

從相片中可見，地點應在機場內登機閘口大堂，一名長髮少女身穿一套淺色、帶有獨特圖案的長袖長褲睡衣，她推著一個行李篋，篋上放著一個背包。另一張相片看到該名睡衣少女，推著行李似為朝向登機閘口走去。

樓主為相中人眼睛位置加工打格，但其一身「家居服」造型在公眾場合中顯得格外矚目。

樓主一度被質疑是否在凌晨時分拍攝，有網民指「撘凌晨機着睡衣有咩問題？」，但樓主其後澄清，拍攝時間為「今朝（29日）9點」，並非深夜。

這帖文一出，在短短十多個小時內，已錄得超過35萬次瀏覽及逾千則留言，網民反應兩極，就「機場應否著睡衣」展開一場網絡激辯。

網民大激辯：禮儀 vs 舒適

不少網民認為，穿著睡衣搭飛機是為了追求舒適，尤其是在長途航班上：「坐飛機想舒服啲都唔得？定而家坐飛機規定Dress code，要 business attire?」

另一位網民亦表贊同：「隨時係長途機轉機，冇咩問題」，有網民指出，航空公司在頭等或商務艙亦會提供睡衣，「有些客人睡久了下降前來不及換衣服，穿睡衣下飛機轉機的大吧。」

搭長途機情有可原 vs 觀感不佳應尊重場合

不過，亦有不少網民持相反意見，認為在公眾地方穿著睡衣是「失禮」和「影響市容」的行為，有網民強調這並非對錯問題，而是關乎禮儀：「乜嘢場合就應該有乜嘢衣著，唔係啱定錯既問題，係失禮，係唔適合。」

有人直斥此舉「好核突」，甚至認為：「影響市容！同嗰啲整個髮卷喺額頭嘅人一樣，以為自己好得意，attention seeking」。

被批偷拍 樓主：我冇任何道德、價值判斷！

除了對睡衣少女衣著的討論，不少網民亦將矛頭指向樓主的拍攝行為，認為是「偷拍」及「公審」，留言區充滿「關你Ｘ事咩」的聲音，有網民質疑：「其實有咩問題？影響到你咩？」、「無故影人公審，又唔見得幾有風度。」

樓主事後亦澄清：「首先，我冇任何道德、價值的判斷！冇話對定錯！」

留言區曬真相：「睡衣出街」是潮流？

在一片爭議聲之中，多位網民在留言區上載了多張相片，從另一角度揭示「睡衣出街」的真相，為討論增添了更多角度。

秉承懷舊香港風？

有網民貼出香港70年代的黑白舊照，相中可見當年不少市民習慣穿著睡衣上街。

有網民指「香港70、80年代都好多人着睡衣出街，隨着時代進步，已經好少見過。」認為當事人只是秉承昔日香港這股「睡衣出街」的風氣。

明星也這樣穿：GD著，你點睇？

有網民上載韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）及泰國明星穿著睡衣款式的照片，認為這早已是時尚潮流的一部分：「如果係泰國明星著，你點睇？」、「GD唔GD 又得嘅」，暗示大眾對名人與素人的標準不一。

有網民笑言：「你看吧，到時候Balenciaga就會出一款睡衣時尚瘋，到時候你想跟風還沒辦法跟。」

時尚界早已睡衣外穿？

有網民曬出時尚潮流雜誌資料，指出事實上，「睡衣外穿」（Pajama Dressing）近年在時尚界早已不是新鮮事，不少高級品牌都推出過類似設計，將舒適與奢華結合。

有網民就反問樓主：「邊個話你知嗰套係睡衣！？一啲時尚觸覺都冇」。這名少女究竟是著睡衣，還是著時裝，真相如何，不同世代和文化背景的網民各執一詞，至今仍未有定論。

來源：2026_travel_world＠Threads