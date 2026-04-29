公屋苦等12年 55歲男月入突超標 網民獻奇策稱可合法變「合格」掀議｜Juicy叮

人生有多少個12年？有55歲港男輪候單人公屋12年，未料月入萬八的他突然發現收入超標，他透過朋友在網上發文求助，帖文短時間內引來大量網民留言，為這位等待了12年的準公屋戶主出謀獻策。

公屋苦等12年 55歲男月入突超標 網民獻奇策稱可合法變「合格」掀爭議

有網民在社交平台「公屋討論區」facebook專頁上為朋友求助，帖文表示：「我有個朋友；約55歲，申請一人公屋約12年，剛收到信要（定期資格查核）報收入，現在收入約萬八，超約五千，7月要申報，佢應該點做？？」

網民獻策：辭職、減薪、加人名？

面對這「臨門一腳」的困境，網民提出五花八門的建議，最多人建議樓主朋友「即刻辭職」，認為這是最直接降低入息的合法方法，「只能辭工冇其他方法！超一蚊都唔得」。

不過，馬上辭職又是否可行？有網民提醒，房署會計算過去數月的平均入息，即使立即辭職，之前的糧單和強積金紀錄仍在，可能為時已晚。

於是，另一派網民提出「自願減薪」，建議事主與公司商討，暫時將薪金下調至符合資格的水平，「同老細四四六六傾掂佢」。但有網民提醒切不可以將減去人工「改為當花紅年尾出返」，因為這樣做隨時可能觸犯虛報資料的法例。

此外，有網民從申請資格入手，建議「即刻結婚加老婆名」或「加父母或其他直係親屬」，將一人申請變為二人或以上家庭，從而提高入息上限。可惜，有網民指出，這個方法會被視為新的申請，排隊時間需要重新計算，對於已苦等12年的事主來說，無疑是個痛苦的抉擇。

討論中，有網民同情樓主朋友的兩難情況，「普普通通打份工都過曬公屋入息啦」，但是在現時的租務市場，「出面私樓唔夠300呎都12000」，扣除租金後，生活將會非常拮据。

網民力勸切勿虛報

面對這困局，帖主曾一度猶豫：「其實可唔可以先報萬三，到真係要交文件先遲（辭）工」，不過，此想法立即被其他網民煞停，並嚴正警告此舉涉及刑事罪行。

有網民貼出房署的警告，指出「在香港，公屋住戶或申請人如虛報、瞞報入息、資產或物業，不僅會被沒收公屋（收樓），還須承擔刑事法律責任。」提醒事主切勿因一時心急而以身試法，否則隨時可能「轉頭入去赤柱住，唔使排公屋啦」。



據房署資料，1人公屋申請者每月入息限額為$13,230，資產淨值限額則為$295,000。

來源：公屋討論區-香港facebook群組＠facebook