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19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:18 2026-04-29 HKT
發佈時間：11:18 2026-04-29 HKT

越來越多港人參加「北上睇樓團」計劃在內地置業，有網民昨日（28日）在網上發文，其父親參加了大陸的「睇樓團」後，竟被游說以18萬8千元人民幣（約21萬5千多元港幣），購入一個位於中山的車位，而「天價」尾數竟被安排日內在地鐵站以現金交收，引發熱議。

19萬買中山車位！港爸中「內地睇樓團」水魚局 天價尾數竟要「現金地鐵站交收」

有網民昨（28日）在連登討論區以「老豆中咗大陸睇樓團水魚局」為題發帖求救。

「回報勁高」誘惑 港鐵站現金交收尾數

根據樓主描述，其父親參加了數次睇樓團後，便深信購入中山車位是極高回報的投資，對方更聲稱會「裝差電」（安裝電動車充電樁），令他深信不疑。樓主在帖文中崩潰表示：「成188000人仔（約21萬5千多元港幣）一個車位，今日已經比（畀）咗十幾萬首期，簽咗約，仲有9萬尾數聽日比（畀）。」

最令樓主及一眾網民感到匪夷所思的是，對方竟要求在地鐵站以現金方式交收餘下9萬元的尾數。

樓主表示，儘管已向父親出示大量資料，甚至有網民貼出題為「68元兩日一夜睇樓團, 危機重重」的YouTube影片，踢爆類似騙局，但老父依然執迷不悟，堅持要「送多9萬蚊比（畀）人」。

樓主無奈地說：「比（畀）晒片佢睇都死唔肯認自己比人昆」、「講到口水都乾，係唔聽」。

網民：廿皮喺中山夠買個單位啦

帖文引發熱烈迴響，瞬即成為連登討論的焦點熱話。大量網民對「19萬買車位」的性價比提出質疑，紛紛表示：「廿皮喺中山夠買個單位啦」、「大陸車位值錢嘅咩？買樓幾乎都會送一個車位」，直斥花19萬人仔買車位屬荒謬。

不少網民分享類似長者被騙經歷，指家中長輩「寧遠聽外人都唔肯聽自己仔女說話」，有網民提到自己同樣勸唔掂中咗「愛情騙局」的同事，對方「一而再再而三咁過數畀對方」，情況與樓主父親如出一轍。

有網民直指老一輩的心態：「佢地心態,，我輩份＞（大過）自己個仔女，冇理由比（畀）自己個仔女教返我點做嘢」、「佢已經形成咗心理屏障，係一場自尊保衛戰，你點反對都無用」。

網民化身軍師獻計：呃返佢轉頭？

面對樓主的困境，網民們提出各種建議，有網民建議「私下搵銀行職員傾懷疑遇騙，睇吓銀行有冇得夾計扮故障」；有網民則提出「Call埋阿媽、警察一齊等老豆交收」。

有網民更幽默地提出「以其人之道還治其人之身」的激進策略，建議樓主「搵個朋友夾埋呃返你老竇轉頭，扮就係交收嗰條友自己攞返個9皮好過」，該搞笑建議似乎旨在舒緩氣氛。

最新進展：成功拖延 但老父仍未死心

在帖文發出約半日後，樓主更新了最新情況，表示：「多謝大家意見，今日成功令佢拖遲咗一個禮拜比（畀）錢」，但情況未許樂觀，因為他感覺父親「似未死心」，家人仍在努力勸退。

事件令不少網民感嘆長者容易墮入投資陷阱，「何伯啲仔女冇做錯」，認為作為子女應及早管理家中長者的財產，以免他們辛苦一生的積蓄，最終被騙。

來源：連登討論區

延伸閱讀：星島申訴王｜零團費包食包住大灣區睇樓團 直擊經紀多招氹港客買樓
 

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