70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮

男女約會食飯本是平常事，但近日有自稱「70後中女」的網民在社交平台分享一次約會經歷，在網絡掀起爭議，事件更在不同社交平台被瘋傳討論。

70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」

一名自稱「70後的中女」的女網民在Facebook專頁發文，高調宣布已封鎖其約會對象的電話。她在帖文中寫道：「已封鎖他電話，食完呢餐飯，見下面算，對方太細個，年齡不合，都係唔啱，sorry呀，呢位男谷友，Bye」。

樓主似乎對自己的決定感到相當自豪，更配上多個惹火的hashtag，例如「#70後的中女成績彪炳」、#食完飯即刻封鎖電話」、「#有人請食飯㗎」及「#歡迎下一個約我食飯」，事件因而引發網民熱議。

高調上載帳單、約會相片

為了印證所言非虛，樓主上載了5張相片。當中一張相片清楚顯示，該餐晚飯在尖沙咀一間意大利餐廳享用，帳單總金額高達港幣$3203元，項目包括兩份$2376元的「Tasting Menu」。

另外幾張相片則是樓主赴約當日的自拍照，其中一張她身穿黑色通花連身裙，在餐廳內留影，臉部被心形Emoji遮蓋，但可見其腳上穿著白色波鞋，大腿上亦有紋身。

另一張相片則是她拿著匙羹，品嚐一道精緻菜式的近鏡，可見她悉心打扮赴會。而最引人遐想的，是一張相信是她與男伴的「合照」，相中只見樓主自拍以手臂，搭住旁邊穿白色T恤的男方。

網民形容「趙完鬆」 樓主反駁：「他說只要我開心」

帖文一出，隨即引來大量網民留言，不少網民形容樓主的行為是「趙完鬆」，有網民同情其男伴：「條仔好陰功」，有網民更措詞強硬地形容樓主「擺明搵老襯，呃飯食啦」。

對於一餐飯索價三千多元，網民更是嘩然，認為男方非常「陰公」，是名副其實的「埋單俠」，「佢請食飯，成3千蚊，請完仲要俾你block佢電話，有d殘忍喎」、「食完3千幾即俾人block 好慘」。

面對網民爭議，樓主亦多次留言回應，對於被指「趙完鬆」，她回應：「都唔係呀。他說只要我開心得㗎。」當有網民質疑飯局由誰結帳時，她亦以「唔係你畀就得啦」作回應。不過，樓主的回應未能平息網民的爭議，有網民認為男方的說話只是「客套說話」，並指「有品就自動波AA翻啦」。

樓主：旁人不明白 網民：小朋友入世未深

除了金錢問題，樓主「食完飯即刻封鎖電話」的做法亦備受爭議，有網民認為「就算不合都唔需要封鎖咁絕吧，大家不聯絡就可以啦」，「block都不特止，仲要擺上網唱」，但樓主卻回應：「兩人的感覺，旁人不明白。」

事件被轉發至多個社交平台，在網上繼續發酵，有網民戲稱「我相信冇乜人敢約你啦」，亦有網民為男方感到不值，認為「小朋友真係入世未深......」。

來源：facebook