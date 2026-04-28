70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮

男女約會食飯本是平常事，但近日有自稱「70後中女」的網民在社交平台分享一次約會經歷，在網絡掀起爭議，事件更在不同社交平台被瘋傳討論。在引發熱議後，事件出現戲劇性轉折，女事主突然以編輯（edit post）形式，徹底修改了原來的帖文，為事件「解畫」稱只是「與閨蜜幻想」純屬故仔，但仍未能平息事件引發的網絡爭端。

70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」

一名自稱「70後的中女」的女網民在Facebook專頁發文，高調宣布已封鎖其約會對象的電話。她在帖文中寫道：「已封鎖他電話，食完呢餐飯，見下面算，對方太細個，年齡不合，都係唔啱，sorry呀，呢位男谷友，Bye」。

樓主似乎對自己的決定感到相當自豪，更配上多個惹火的hashtag，例如「#70後的中女成績彪炳」、#食完飯即刻封鎖電話」、「#有人請食飯㗎」及「#歡迎下一個約我食飯」，事件因而引發網民熱議。

高調上載帳單、約會相片

為了印證所言非虛，樓主上載了5張相片。當中一張相片清楚顯示，該餐晚飯在尖沙咀一間意大利餐廳享用，帳單總金額高達港幣$3203元，項目包括兩份$2376元的「Tasting Menu」。

另外幾張相片則是樓主赴約當日的自拍照，其中一張她身穿黑色通花連身裙，在餐廳內留影，臉部被心形Emoji遮蓋，但可見其腳上穿著白色波鞋，大腿上亦有紋身。

另一張相片則是她拿著匙羹，品嚐一道精緻菜式的近鏡，可見她悉心打扮赴會。而最引人遐想的，是一張相信是她與男伴的「合照」，相中只見樓主自拍以手臂，搭住旁邊穿白色T恤的男方。

網民形容「趙完鬆」 樓主反駁：「他說只要我開心」

帖文一出，隨即引來大量網民留言，不少網民形容樓主的行為是「趙完鬆」，有網民同情其男伴：「條仔好陰功」，有網民更措詞強硬地形容樓主「擺明搵老襯，呃飯食啦」。

對於一餐飯索價三千多元，網民更是嘩然，認為男方非常「陰公」，是名副其實的「埋單俠」，「佢請食飯，成3千蚊，請完仲要俾你block佢電話，有d殘忍喎」、「食完3千幾即俾人block 好慘」。

面對網民爭議，樓主亦多次留言回應，對於被指「趙完鬆」，她回應：「都唔係呀。他說只要我開心得㗎。」當有網民質疑飯局由誰結帳時，她亦以「唔係你畀就得啦」作回應。不過，樓主的回應未能平息網民的爭議，有網民認為男方的說話只是「客套說話」，並指「有品就自動波AA翻啦」。

樓主：旁人不明白 網民：小朋友入世未深

除了金錢問題，樓主「食完飯即刻封鎖電話」的做法亦備受爭議，有網民認為「就算不合都唔需要封鎖咁絕吧，大家不聯絡就可以啦」，「block都不特止，仲要擺上網唱」，但樓主卻回應：「兩人的感覺，旁人不明白。」

事件被轉發至多個社交平台，在網上繼續發酵，有網民戲稱「我相信冇乜人敢約你啦」，亦有網民為男方感到不值，認為「小朋友真係入世未深......」。

有網民撐女事主：錢就梗係男人俾啦

不過，部分網民亦提出不同觀點，認為既然是兩廂情願的約會，金錢就不應是唯一的衡量標準：「錢就梗係男人俾啦，唔好咁寒酸 ，請得女就俾得起」，認為這是男士風度的體現。

有網民亦從另一角度解讀事件，當樓主拋出「我哋不在乎天長地久之所乎曾經擁有」的言論後，有網民和應指：「即係他曾經擁有過，那值得了，無悔啦」，似乎認為這場昂貴的飯局對男方而言未必完全是損失。

劇情逆轉：女事主突改Post 稱「本故事純屬巧合」

在引發熱烈討論後，事件出現戲劇性轉折，樓主突然以編輯（edit post）形式，徹底修改了原來的帖文。新帖文寫道：「我同幾個女閨蜜一齊食飯，幻想下以下片段，作出呢段故仔，本故事如有雷同實屬巧合，sorry呀，令到大家情緒不安。」

與此同時，她刪除了早前上載、引起全城熱話的$3200元帳單及個人獨照等5張相片，取而代之的是兩張全新的相片：其中一張相片展示了與兩名女友人用餐的合照，似乎要證明飯局實情是與「女閨蜜」吃飯；另一張則是該3千多元的單據相片，樓主在相中用紅圈標註單據上「3位」的用餐人數，比較之前樓主上載的單據相片，單據用餐人數則刻意遮蔽。

有網民稱集體炒車 有網民唔收貨：大話冚大話？

不過，事主這個「遲來的解畫」似乎仍未能平息網民們的爭議，有網民坦承「集體炒車」：「事主edit post話原來係『誤會』嚟咋！各位炒哂車了。」但隨即有人回應：「一切已經太遲」，認為已引發了新一輪的信任危機。

雖然事主作出澄清，但部分網民仍堅稱不相信樓主的說法，甚至認為她是抵受不住輿論壓力而「作故仔洗白」：「以大話冚大話低裝手法」，「想咁樣過骨......」，「佢為咗洗白作新故仔，你唔係信呀？」「就算edit咗，本身點解要吹水先」。

來源：facebook