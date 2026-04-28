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賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：09:44 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:44 2026-04-28 HKT

有本港老人院的家屬昨日（27日）在社交平台發相發文，公審一間老人院「賺到盡」，除了質疑「紙尿片開大數」外，更附上一張院方為老人家安排的伙食照片，憤慨地表示：「伙食咁樣當一餐離唔離譜啲」，帖文掀起熱議。

家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」

該網民昨日（27日）在「香港老人院黑店大全」FB專頁發帖公審該間老人院「賺到盡」，他在帖文中寫道：「紙尿片開大數已經唔同你計，伙食咁樣當一餐離唔離譜啲。」

事主狠批「賺到盡」

從樓主上載的相片中可以清晰看到，一個分隔餐盤上，裝著一餐看似簡單的飯菜，一邊是已切碎的炒菜，而另一邊則是一隻金黃色的「脆邊」煎荷包蛋，並淋上了些許豉油，旁邊還有一碗白飯。樓主認為這樣的伙食與收費不成正比，感覺被剝削。

網民分享「地獄級」經歷：「你呢餐算好靚」

帖文迅即引發熱烈迴響，出乎意料地引發大批網民紛紛貼出自己或家人在其他安老院的「恐怖」經歷，認為樓主的這一餐相比之下已屬「良心之作」。

有網民留言分享了更令人咋舌的見聞：「你見過三粒燒賣同兩粒魚蛋做餸未？啲菜餐餐都係黃晒同好硬...懷疑所有蔬菜肉類都係人哋唔要既彊屍肉」。這位網民更痛陳，有院舍的床位月租上萬，冷氣費和尿片費亦需數千元，直言：「出面果啲地獄嚟」。

部分網民上載了其他院舍的膳食照片，其中一張顯示一碗白飯上澆著橙色醬汁，餸菜只有「肉粒得幾粒」，看起來十分寒酸。另一張照片則是一碗看似清淡的白粥，但據網民所說，院方以「老人家腸胃唔好」為由，讓長者「餐餐食勁咸既白粥」，處境更令人心酸。

網民：「煎蛋」是誠意定敷衍？

對於樓主照片中的煎蛋，網民意見兩極，有網民認為「有隻完整嘅蛋咪好囉」，甚至有前院舍廚房員工留言表示「從來未試過煎蛋當一個餸」。部分網民從烹調繁瑣角度分析，指出為數十甚至上百位院友「續隻蛋煎，真係唔係咁易呀」，認為這反而是誠意的表現，總比那些「唔知什麼豬肉一pat pat」的糊狀餸菜要好。

不過，不少網民持相反意見，認為長者膳食應以蒸水蛋等更易消化的方式處理，煎炸食物並不合適，而且多油煎至燶邊對長者亦不健康。

有經驗家屬籲不定時探訪巡查

面對部分老院服務質素參差，有網民建議：「覺得老人院唔好就接返屋企自己照顧啦」，但言論即引來反駁，指出並非每個家庭都有條件24小時照顧長者。

有經驗的過來人則苦口婆心地勸告老人院家屬：「大家記住多d上去（老人院）探，而且係不定時！！」

來源：香港老人院黑店大全及黑幕踢爆關注組＠facebook

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