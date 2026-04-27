家居鐵閘被放神秘煙頭 公屋戶疑神疑鬼憂竊賊踩線 網民提醒要留意門外一「異象」｜Juicy叮

有公屋鐵閘被放上一個神秘煙頭，令住戶疑神疑鬼擔心這是竊賊的踩線記號。網民亮紅燈提高警覺之餘，還提醒要留意門外有否同時出現另一「異象」。詳情見下圖及下文：

家居鐵閘被放神秘煙頭 公屋戶疑神疑鬼憂竊賊踩線 網民提醒要留意門外一「異象」逐張睇↓↓↓↓

樓主：一開門就見到

樓主早前（25日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「唔明就問。。。今朝一開門就見到鐵閘俾人放煙頭係咩意思」。相中見到煙頭被放於鐵閘高處的欄柵上，蒙上一層疑雲。

網民對此大加揣測，有人直接闡釋煙頭的含義，指「做記號」、「踩線，試探屋內有無人經常出入」、「試下呢間屋有無人出入」、「老爆踩線查返家時間」。

另有人說得詳細——「mark（記）低有一個人住？或test（測試）下有無人出入，下次經過見煙頭仲喺度就表示呢幾日無人出入」、「通常啲小偷會喺啲屋企閘口攝報紙／宣傳單張，見幾日都無郁就會作案，我諗放煙頭都係同樣道理」、「踩點，有啲人會用傳單攝係門罅，效果一樣都係睇哩個人會唔會幾日唔返屋企」。

網民倡留意另一異象

綜合網民意見，普遍認為這是「踩線」，有人並提醒樓主留意「是否特別記號？」，建議「仔細睇鐵閘同周圍有無被人畫記號，同時記得每日清信箱」，甚至警告「如果信箱太多信，啲賊會以為間屋無人走去爆」。

也有網民提出相似建議——「或者望埋門口啲牆有無奇怪符號，似係踩線，出入鎖好門，注意安全」。

網民：報個警備案先

有人則建議採取實際行動，如「報個警備案先」，「呢個單位可以爆格，建議安裝CCTV，同埋同管理處講」；另有人提出「交警察，如有甚麼事可DNA作為證物！」。

網民搞笑：可能想同你做朋友

有人則搞笑地指「放多支喺隔離，等佢以為你係行家咁就無事」、「擺個煙灰缸出去」、「加多支上去話俾佢知有同行」、「每條罅都放一個煙頭，嚇返佢轉頭」、「不如試吓放喺隔籬屋睇吓點樣？」或是「可能想同你做朋友，你試下擺支新煙喺同個位置」。

更有人以「上世紀嘅詛咒術，門口被放煙頭100年內必死」」、「預告下一個火燭係你屋企」、「話俾你知有人曾經到此一遊！」開玩笑，另建議「你貼返個memo（告示）喺嗰度寫住已經攞咗去化驗指模，天網恢恢你走唔甩」。

還有網民認真地提出應對及預防建議：

•「如果真係咁唔好彩，佢地都應該預備喺附近犯案，多啲留意鎖好門窗，有機會都同隔離鄰舍講聲」；

•「叫管理處留意」，並進一步提出「買定滅火筒，同裝CCTV（天眼）」。

有人也指「快啲安裝返個閉路電視，呢啲係踩線」，樓主回應稱「問緊屋企人意見🙏🏻因為公屋好似對裝cam（鏡頭）喺門前有啲要求」。

資料來源：ya.uuuu＠Threads

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