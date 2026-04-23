港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略｜Juicy叮

有港女在網上發文為患癌父親尋藥，她的父親食300元一粒的藥物，每日要食3粒，一日藥費便高達900元，非常高昂，她透露了醫生及護士可以買到平藥的建議，並為此求教有同類經驗的網民，不少「過來人」紛紛熱烈回應教路，展現出令人動容的人間溫情。

港女為癌父尋藥 醫生1建議$300天價藥竟變$3.5？過來人揭買藥全攻略

帖文由一位心急如焚的女網民發出，她寫道：「請教各位，家人有白血病，政府醫生要求買藥醫治（300元粒），每日要食3粒。」每日高達900元的藥費，對任何家庭都是沉重的負擔。樓主續說，當家人表示藥價太貴時，「醫生護士便建議到深圳買，說大醫院會有。」

事主：公院醫生建議北上買藥

徬徨無助的樓主，原本打算週末就動身前往深圳，但「不想續間找」，嘗試用微信聯繫內地醫院又未獲回覆，焦急之下只好上網求助：「如果是你們，你們會用什麼方法去找這款藥買，謝謝！」

樓主隨文附上了一張相片，相中是一張藥單的特寫，清晰地顯示了藥物名稱。

過來人分享流程 「深圳買藥全攻略」即時上演

帖文一出，網民們紛紛湧入化身「最強智囊團」，提供各種實用建議和親身經歷，瞬間整理出一份超詳盡的「深圳買藥攻略」。

綜合網民意見，大家首先點出關鍵：這款處方藥不能隨便買，必須循正規途徑，最多人推薦的目的地，是「三甲醫院」，特別是「香港大學深圳醫院」，因其管理模式與香港相近，而且部分醫生是港籍，溝通更為方便。

至於購買流程，網民們提醒樓主，絕非「行入藥房就有得賣」，正確步驟是：

1. 預約掛號：利用「健康160」App或醫院的微信公眾號，預約「血液內科」。

2. 帶齊文件：必須帶備病人的香港病歷、身份證及回鄉證。

3. 面見醫生：由內地醫生根據病歷開出處方。

病人不上深圳 家人代診開到藥嗎？

對於樓主提到其患癌父親「現在在醫院，上唔到去」，此一北上買藥的最大難題，雖然有網民認為病人需親身前往，但不少熱心的「過來人」分享經驗，指家人代購是可行的。

有網民分享親身經歷表示：「去深圳港大醫院需帶病者回鄉證及香港政府醫院出證明信，及需採購藥名就可以，不用病者本人前去。（因我媽咪情況一樣）」另一位網民亦指，朋友試過帶齊家人報告及藥單，成功在港大深圳醫院為未能同行的家人買到藥。

價差近百倍！內地仿製藥僅約$3.5一粒？

留言中最震撼的，莫過於有網民利用AI工具「豆包」搜集資料，並上載了多張截圖，顯示樓主找尋的這款天價藥物，內地的同款「國產仿製藥」在集體採購政策下，平均約3.45元（人民幣）一粒，與香港300元一粒相比，價格相差近百倍；即使是「原研藥」，醫院的網購價也只是約2500元一盒（28片），即約90元一片，遠比香港便宜。

AI的資料更指出，「國產仿製藥的治療效果是有充分保障的」，在核心療效和安全性上與原研藥一致。而且，絕大多數「三級甲等（三甲）醫院」都可以開具這種藥物。

原研藥 vs 仿製藥？網民提醒：效果或有別

不過，有網民提醒，價錢雖然吸引，但選擇時要小心：「仿製藥雖然成份比例可以做到同原研藥100%相同，但製造工藝絕對做唔到原版」，指出原研藥可能在吸收率上更佳，建議樓主若要在大陸買藥，「要清晰明白肯定的要求醫生開『原研藥』」。

此外，大批網民都異口同聲地提醒樓主：「千萬不要在淘寶買」，亦要提防任何私下聯絡的陌生人，以免墮入騙局，買到假藥，最終「得不償失」。

來源：深圳吃喝玩樂資訊關注組＠facebook