婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮

人海中一個不經意的相遇，可能成為照亮他人生命的一道暖光，本港一位患有抑鬱及焦鬱症的少女昨日（22日）在社交平台上，分享了她在急症室的感人經歷，引發網民熱烈迴響。

婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧

帖文的樓主是一位年輕少女，正受抑鬱及焦慮症等情緒問題困擾，她分享道，在急症室等候時，一位素未謀面的婆婆坐在她旁邊閒聊。當婆婆得知她「有睇精神科嘅時候」，並沒有追問病情，「佢乜都冇問我係咩病，只係講：『其實呢個世界仲有好多嘢好美好㗎』」。

「這個世界，還有好多嘢好美好㗎」

這句簡單而充滿智慧的說話，瞬間觸動了少女內心，她說聞言後「我即刻喊咗出嚟」。

帖文引起了廣大網民的共鳴，在與網民的對話中，少女坦言自己經常被誤解，身邊的人會質疑「你咁嘅年紀邊有抑鬱」，而她亦承認自己習慣在人前「表現樂觀，但實際上悲觀」，經常被朋友視為「開心果」，但「其實夜晚嘅時候唔係」。

「行得走得，不代表沒有生病」

婆婆的智慧之言，被網民譽為樓主「行運先兆」，「咩病都會慚慚好起嚟啦」，有網民稱讚這位智慧長者是「天使婆婆」。

許多「同路人」亦紛紛留言，分享自己與情緒病共存的經歷，有網民指出外界的普遍誤解：「其實真係好多人唔明情諸病......見你行得走得出到街，以為你無病呻吟。」這番話道出了無數患者的心聲，他們所承受的痛苦，如「長期嚴重失眠」、「突然呼吸困難喪哭反胃嘔」，往往是外人看不見的。

另一位網民則解讀婆婆的用心：「婆婆都只係想講，唔好比個病嚇怕你......唔好因為咁而忘記世界嘅美好一面。」這些留言匯聚成一股強大的支持力量，讓樓主知道她並不孤單。

來源：Threads

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