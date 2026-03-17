「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮

一位自稱是中一學生的網民，日前在社交平台發帖，分享與朋友在連鎖咖啡店Starbucks溫習時，被一位「阿婆」查問家長在哪的經歷，但網民的焦點，卻意外地由事件本身，轉移到樓主獨特的超地道「港式英語」行文風格上，掀起極大迴響，原帖至今已累積逾64萬次瀏覽及過千留言。

「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？↓↓↓↓

有網民日前在社交平台發帖，自稱是位中一學生的樓主，在帖文中描述，一位「阿婆staff（職員）」走過來問「小朋友，你家長呢 ?」他們回應是自己前來後，該阿婆便說：「唔可以啊 要有大人監護 要十幾歲先可以自己嚟」。

「Her be like」觸發點 網民：完全係JM Tone

樓主形容當時的心情是「and then we were like 我地自己嚟 and then her be like 唔可以啊...and we like so confused casue we r s1 (然後我們就好似『我們自己來』，然後她就好似『不可以』...我們很困惑，因為我們是中一)」

正是這種「and then」、「be like」、「we like」夾雜廣東話的獨特港式英語文體，瞬間引爆了留言區，大量網民湧入表示閱讀時「個腦完全有聲」，更紛紛指出這與藝人Janice Man（文詠珊）早年備受討論的「JM Tone」如出一轍，笑言「呢個threads有聲，仲要係Janice Man 把聲」、「Janice man都要walk開one side (行開一邊)」。

「港式英語」大激辯：文化精髓定係「九唔搭八」？

樓主的「Kongish」寫法引來兩極評價，部分網民對此大加撻伐，認為是中英文能力「半桶水」的表現，直斥「九唔搭八，中就中，英就英啦，以為咁野好高尚？以為自己係ABC鬼仔」。

有人則認真地指出其文法錯誤：「邊個教你her be like（She's like (她就像)）同we like so confused(we were so confused (我們很困惑))」。

樓主聲稱「英文全級第五」

面對批評，樓主亦不甘示弱，反擊指「we like (我們喜歡)」是打錯字，但堅稱「her be like is like she said/answered (her be like就像是她說/回答)」，並叫人「睇多啲外國影片先再話人啦」。他又透露自己「英文全級第五」，並非英文差。

不過，亦有大批網民力撐樓主，認為這種語言風格是「香港人精髓」，充滿親切感，更高呼「Wow...I think only香港人先會Understand (嘩...我想只有香港人才會明白)」。

有網民更表示，看到這種港式中英夾雜，「終於感受返到香港味道」，事件更演變成一場大型的「港式英語」模仿比賽，留言區充滿了各式各樣的中英夾雜句子，有網民笑稱「成個post啲comment (留言) 全部都好順口」、「呢個post令我有返咗去20年前嘅感覺」。

溫書地點惹爭議 Cafe店主加入戰團招生意

雖然帖文錯焦點，但仍有不少人關心事件本身，樓主解釋，因高中學生要準備DSE，才沒有去圖書館或自修室，有網民認為學生不應佔用咖啡店座位溫習，「阻住人做business 」，但亦有人反駁指「starbucks本身就係定位畀人做嘢嘅地方」，只要有消費便不成問題。

有趣的是，帖文吸引了多間其他咖啡店及食肆的注意，紛紛留言「抽水」，邀請樓主和朋友光顧，例如有餐廳稱「we have free『無線網絡』係咪好 marvellous (精彩) 呢！放心呢度無uncle or auntie 騷擾你哋！」。

最後有網民建議樓主：「阿妹你真係唔好del post (刪除帖文)，其實十年後睇返會覺得幾好笑，都係回憶嚟。」

來源：otististis＠Threads