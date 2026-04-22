Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18歲少女問「係咪要申請公屋」掀議 嘆學校無教 意外催生超實用「上樓懶人包」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:47 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:47 2026-04-22 HKT

一名18歲少女在社交平台Threads發帖提問「18歲係咪應該係申請公屋？」她概嘆學校無教「完全唔識」，帖文引爆了一場關於年輕人應否及如何申請公屋的激烈討論，更引來大量「過來人」分享血淚史與超實用上樓技巧。

18歲少女問「係咪要申請公屋」掀議 嘆學校無教 意外催生超實用「上樓懶人包」

這名18歲少女在帖文中表示：「突然間發現，18歲係咪應該係申請公屋？但係，完全唔識...有好多嘢真係學校唔會教你！」

一問惹負評 樓主反擊：點可以一句說話殺死曬所有人

此帖文一出，隨即引來兩極化回應，部分網民態度尖銳，質疑樓主「18歲，唔識上網搵資料？睇吓獸醫。」認為這是基本常識。面對負評，該名少女並未退縮，反而勇敢回應：「睇咗一圈，你應該係第二態度差嘅人～我從來都冇講過話唔識搵資料喎」，並直指對方「究竟係對號入座，定係你先係見識短淺」。

她其後再發文，坦言「一個人有經驗願意分享，確實好好！但係如果因為你有經驗，就咁樣抹殺人哋，咁你好差囉！」，並配上截圖解釋自己的想法。她認為，很多事被視為「常識」，但「對於我哋嚟講其實，一件事冇人特別講過或者教過嘅時候，根本就唔喺我哋嘅認知範圍裏面，點會識得去搵或者做呢？」

她強調每個人成長背景不同，「點可以相提並論，一句說話就殺死曬所有人」，這番話引起不少年輕網民共鳴，紛紛表示「我都係啱啱知18歲可以申請公屋咋，真係乜都冇人教我哋嘅」，感嘆為何這些重要的生活知識，從來不會在學校課堂上出現。

網民變軍師 「公屋攻略」大公開

在激烈的討論中，更多的是熱心網民化身「軍師」，分享申請公屋的各種「潛規則」與心得，意外整理出一份超實用公屋上樓的「民間懶人包」。

綜合網民意見，單人申請者要成功上樓可謂是「漫長的旅程」，有網民分享朋友的極端個案：「我識有個人由18歲申請單人，21年後問佢要唔要特快長者屋」，而且條件是「廁廚全層共用」，令樓主大呼「搞唔掂」。

網民普遍共識是，單人申請計分制下，可能要等到50、60歲才有機會，因此，「拎咗個Number先」成為了不少網民的建議。他們指出，應一滿18歲便立即申請，先取得輪候號碼，日後若結婚或生兒育女，便可以加入家人名字轉為家庭隊伍，從而大大加快輪候時間。

有網民提醒：「有兄弟姊妹嘅話記得夾名一齊會快好多」，甚至有網民分享經驗指「幾年前加埋2個妹一齊申請，1年就叫去見啦」。

由公屋到居屋 討論延伸至人生規劃

不過，網民普遍指在申請公屋時，入息上限是另一個巨大關口，不少網民感嘆，大學畢業後隨便找份全職工作，收入都可能超出上限，「一番工就爆曬入息」、「正常有返工都一定會超」。有網民因此建議在學時或只做兼職時申請，甚至有網民建議先申請公務員基層職位，以公務員隊伍輪候會較快。

網民們的討論亦延伸至居屋與人生規劃，有網民建議，若預期收入會超過上限，不如直接考慮抽居屋，「我都抽咗差唔多6-7年先抽到」。當樓主問及公屋與居屋分別時，有網民認為公屋是交租，而居屋則是置業，「比（畀）首期，然後搵銀行做9成（按揭），每個月比（畀）幾千（元供樓）。」最後，在大量網民熱議後，樓主亦發文感謝大家的意見，表示「人間有愛，香港有愛」。

來源：Threads

同場加映：23歲港女「炫富」排公屋僅兩年極速上樓 靠「這原因」首派成功引熱議

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
14小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
6小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
2小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
21小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
2小時前
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
影視圈
7小時前
厚德邨男子身處高層單位外簷篷，談判專家展開游說。梁國峰攝
珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家勸服救一命
突發
4小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
22小時前