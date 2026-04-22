18歲少女問「係咪要申請公屋」掀議 嘆學校無教 意外催生超實用「上樓懶人包」｜Juicy叮

一名18歲少女在社交平台Threads發帖提問「18歲係咪應該係申請公屋？」她概嘆學校無教「完全唔識」，帖文引爆了一場關於年輕人應否及如何申請公屋的激烈討論，更引來大量「過來人」分享血淚史與超實用上樓技巧。

18歲少女問「係咪要申請公屋」掀議 嘆學校無教 意外催生超實用「上樓懶人包」

這名18歲少女在帖文中表示：「突然間發現，18歲係咪應該係申請公屋？但係，完全唔識...有好多嘢真係學校唔會教你！」

一問惹負評 樓主反擊：點可以一句說話殺死曬所有人

此帖文一出，隨即引來兩極化回應，部分網民態度尖銳，質疑樓主「18歲，唔識上網搵資料？睇吓獸醫。」認為這是基本常識。面對負評，該名少女並未退縮，反而勇敢回應：「睇咗一圈，你應該係第二態度差嘅人～我從來都冇講過話唔識搵資料喎」，並直指對方「究竟係對號入座，定係你先係見識短淺」。

她其後再發文，坦言「一個人有經驗願意分享，確實好好！但係如果因為你有經驗，就咁樣抹殺人哋，咁你好差囉！」，並配上截圖解釋自己的想法。她認為，很多事被視為「常識」，但「對於我哋嚟講其實，一件事冇人特別講過或者教過嘅時候，根本就唔喺我哋嘅認知範圍裏面，點會識得去搵或者做呢？」

她強調每個人成長背景不同，「點可以相提並論，一句說話就殺死曬所有人」，這番話引起不少年輕網民共鳴，紛紛表示「我都係啱啱知18歲可以申請公屋咋，真係乜都冇人教我哋嘅」，感嘆為何這些重要的生活知識，從來不會在學校課堂上出現。

網民變軍師 「公屋攻略」大公開

在激烈的討論中，更多的是熱心網民化身「軍師」，分享申請公屋的各種「潛規則」與心得，意外整理出一份超實用公屋上樓的「民間懶人包」。

綜合網民意見，單人申請者要成功上樓可謂是「漫長的旅程」，有網民分享朋友的極端個案：「我識有個人由18歲申請單人，21年後問佢要唔要特快長者屋」，而且條件是「廁廚全層共用」，令樓主大呼「搞唔掂」。

網民普遍共識是，單人申請計分制下，可能要等到50、60歲才有機會，因此，「拎咗個Number先」成為了不少網民的建議。他們指出，應一滿18歲便立即申請，先取得輪候號碼，日後若結婚或生兒育女，便可以加入家人名字轉為家庭隊伍，從而大大加快輪候時間。

有網民提醒：「有兄弟姊妹嘅話記得夾名一齊會快好多」，甚至有網民分享經驗指「幾年前加埋2個妹一齊申請，1年就叫去見啦」。

由公屋到居屋 討論延伸至人生規劃

不過，網民普遍指在申請公屋時，入息上限是另一個巨大關口，不少網民感嘆，大學畢業後隨便找份全職工作，收入都可能超出上限，「一番工就爆曬入息」、「正常有返工都一定會超」。有網民因此建議在學時或只做兼職時申請，甚至有網民建議先申請公務員基層職位，以公務員隊伍輪候會較快。

網民們的討論亦延伸至居屋與人生規劃，有網民建議，若預期收入會超過上限，不如直接考慮抽居屋，「我都抽咗差唔多6-7年先抽到」。當樓主問及公屋與居屋分別時，有網民認為公屋是交租，而居屋則是置業，「比（畀）首期，然後搵銀行做9成（按揭），每個月比（畀）幾千（元供樓）。」最後，在大量網民熱議後，樓主亦發文感謝大家的意見，表示「人間有愛，香港有愛」。

來源：Threads