造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮

一名67歲長者在社交平台分享55年前的小學畢業證書，他在元朗一間村校畢業，感嘆希望可以「回到從前」好好讀書學習，感懷帖文卻意外被網民發現證書存在「世紀級穿崩位」，引發熱議，事主其後解釋只是誤會一場。

造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉

該位網民在「似水流年」FB專頁曬出1971年的小學畢業證書，該小學為元朗一間村校，資料顯示，該校已於2006年因收生不足而停辦。

母親大人神級保存 55年前證書新淨如初

樓主當時13歲，他在帖文中感嘆道：「若然回到從前，我一定好畀心機讀書！」一句簡單的感嘆，配上一張泛黃的老照片，近日在社交平台引起廣大迴響。

從樓主上載的小學畢業證書相片可見，證書於1971年7月發出，以紅白雙色花紋作邊框，印有校徽和中英文校名，並附有樓主當年的學生照。

雖然歷經55年歲月洗禮，但證書依然平整，紙張沒有明顯泛黃或「狗牙」邊，一位網民驚嘆：「冇摷冇發黃都keep得幾好喎！」樓主隨即回應，將功勞歸於母親：「功勞是我媽」。

「花有重開日，人無再少年」

由於該小學位於元朗牛潭尾村，帖文引發了網民對牛潭尾歷史的討論，有熟悉該區的網民分享，當地因興建錦繡花園，掘山泥填塘，導致原生河流消失。

這番話深深觸動了樓主，他憶起童年往事，慨嘆道：「沒有溪水與河流之後，整條村都死氣沉沉，我幾歲大已經懂得在河裏捉魚頂肚餓！」字裏行間流露出對昔日鄉村生活的懷念。

樓主更分享，原來本港某名富豪「仍未發跡之時，曾在此村開膠花廠，而我們這些小弟弟跟住佢，一般都是黐膠花！」面對物是人非的變遷，有網民留言嘆一句「花有重開日，人無再少年」，獲樓主大讚「好句」。

網民驚揭「世紀級穿崩位」 樓主現身解謎

正當大家沉浸在懷舊氛圍中，有眼利的網民卻發現了「世紀級穿崩位」，一位同樣畢業於該村校的網民，上載了自己的畢業證書作對比，並幽默地指出樓主證書上的「穿崩位」：「搞咁多嘢做乜吖！...証書上嗰業字仲搞到times 2」。

原來，樓主的證書上印的是「畢業業證書」，多了一個「業」字。正當其他人跟著開玩笑說「畢業業，食飯飯，返學學」時，樓主親自解開謎團，回覆說：「是朋友幫我ai翻新㗎」，原來這個小瑕疵是AI修復圖片時鬧出的笑話，而非半世紀前的印刷錯誤。

讀書唔成又如何？ 網民：最緊要活在當下

樓主的小學畢業證書分享帖文，也成為人生的討論區，不少網民與樓主共鳴，後悔當年未盡全力；但也有網民認為，人生路各有不同，毋須執著過去，一位網民豁達地說：「原來讀唔成書，日子一樣咁過咗幾拾年」。

樓主雖然感嘆當年讀書不夠努力，但也欣然認同，似乎對現狀相當滿足，笑言自己「仍然讀緊社會大學」，「起碼兒孫滿堂」。有學歷高的網民亦表示「咪又係咁」，樓主則坦言自己是做運輸行業，道出不同的人生境遇。

來源：似水流年＠facebook