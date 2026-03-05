阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮

有網民昨日（4日）在社交平台發帖，圖文並茂地「公審」一位在連鎖快餐店內的老翁，指他「買杯奶茶7蚊，享用自帶麵包，1杯免費水坐足1小時」，結果狂吸逾千留言，掀起意想不到的激型爭辯。

阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉↓↓↓↓

事發於昨日（4日）上水天平邨一間連鎖快餐店，有網民於「清濤苑清河邨&祥龍圍」FB專頁發帖指一名老翁「自來食物」，用快餐店的會員卡，「買杯奶茶7蚊，享用自帶麵包，1杯免費水坐足1小時」，樓主又指，該長者「離開時有人執枱，阿姐做到谷L氣」。

樓主斥7蚊買奶茶「自來食物」霸枱1小時

樓主更上載了多張「證據」相片，從相片可見，一位老翁獨自坐在二人卡位，正在進食一個麵包，而他的餐盤上，放著一杯快餐店的裝奶茶的白色瓷杯及一杯水。

樓主在該老翁離開後亦有拍照，顯示他餐盤上留下了空杯、水杯以及相信是裝麵包的膠袋。最「畫龍點睛」的是相片，樓主拍下一名女職員正在清潔該餐桌，並在職員的臉上加上一個怒火中燒的「爆粗」表情符號，以印證他口中「阿姐做到谷L氣」的說法。

此外，樓主亦特地拍下店內張貼的告示，告示上清晰列明非該快餐店食品或飲品，「請勿攜帶入內進食」以及「不准攝影」。

狂吸逾千留言 風向逆轉

帖文發布後，短短一日便引來逾千則留言，但風向卻完全出乎樓主意料，不少網民引用樓主自己拍下的「不准攝影」告示，質疑他「自己都犯規」：「下面都寫住不准攝影咁你...？」、「都話不准攝影，你影人，咪一樣犯例。」有人更諷刺地說：「人哋有消費有乜問題丫......你個能樣睇清楚未丫不准攝影丫......又係一個文盲。」

面對網民指其違規攝影，樓主亦留言反駁：「你地班傻西，成日話影相影相，其實XX四面都係落地玻璃，我企門口影入去，有咩問題？公眾地方唔影得相咩？」

有網民指，老翁花了7元購買奶茶，已是店內顧客，「7蚊都係顧客，你憑乜嘢要網暴老人家？」、「起碼都有買杯奶茶，唔係無幫襯」。不少人認為應對長者多加包容，體諒他們可能收入有限或感到孤獨，只想找個地方歇腳，「老人家一個，想出嚟唞吓氣。佢都有幫襯買一杯飲品，何必處處逼人呢？」「人哋每個月都係攞四千蚊，唔係個個啲仔女都孝順㗎嘛。」

有網民則從社會層面分析，認為事件反映香港缺乏讓長者休憩的公共空間：「香港地方少，一間公屋七八個人住，老人家冇錢去酒店下午茶，想出去坐下都要公審？！」

樓主觀察一小時反被質疑 網民：你咪又係坐咁耐

樓主的描述亦受到質疑，有人懷疑職員是否真的「谷L氣」，「白痴，阿姐點會做到谷氣，佢齋坐唔買野，阿姐仲做少D添，你自己唔抵得頸啫」。有網民更認為，樓主花一小時觀察老翁的行為本身就十分無聊，「佢坐咗一個鐘，即係你都坐咗起碼一個鐘啦！你又有咩幫襯呀？」、「不過最好笑係佢用咗一個鐘去觀察，真係好得閒」。

亦有網民支持樓主 斥「佔座」影響生意

樓主亦有留言反駁堅持自己的立場，認為快餐店需要交租，並非善堂，亦有部分網民認同樓主的看法，認為不應縱容在快餐店內長時間佔用座位的行為，有人直言，老翁的行為會「影響其他食客不幫趁」，反問：「d老人家霸住晒d位，點去幫襯呀？？」

有網民認為，體諒長者與餐廳商業營運是兩回事，不應混為一談，有人留言力撐樓主：「老人家年紀大唔係籍口，人地打開門口做生意架，集團蝕錢係咪您呢d正義L去賠先。」有網民更諷刺那些批評樓主的人是「慷他人之慨」，建議有需要長時間休息的人應移步至公園或社區中心，「要坐就去公園，去社區中心啦～」。

來源：清濤苑清河邨&祥龍圍facebook