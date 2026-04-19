龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人｜Juicy叮

一名Tesla車主分享了一段「驚險」的車cam影片，顯示一名中年婦人在車來車往的龍翔道上，竟如入無人之境般橫過6條行車線，險象環生，全過程如下：

龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人

該名車主在帖文中上載了兩段事發時的車Cam影片，樓主在帖文中驚魂未定地表示：「阿婆，明明隔離有天橋/隧道可以過馬路，可唔可以唔好咁樣害人...好彩我揸得慢...同埋真心Tesla刹車好靈敏」，否則「就係悲劇發生」。

車cam直擊：阿嬸「死神般微笑」橫越龍翔道

根據樓主上載的車cam影片，事發在本月(4月)11日下午約5時31分。從前車cam畫面可見，當時樓主的座駕正以時速約54公里在龍翔道快線行駛。突然，一名身穿黑白間條上衣、深色長褲，揹著一個偌大啡色手袋的短髮「阿婆」，從左邊車罅中施施然步出。樓主雖以「阿婆」稱呼該名女子，但從影片可見該女子為一名中年婦人。

面對突如其來的「不速之客」，樓主立刻減速，車速由54公里急降至15公里。不過，該名婦人卻顯得異常淡定，繼續以悠閒的步伐橫過快線，過程中更一度望向樓主的車，臉上神情鎮定，甚至被樓主形容為「死神般微笑」。從後車cam的片段可見，婦人在樓主的車後方繼續橫過馬路，最終消失在畫面中。另一名尾隨其後的司機亦上載了當時的車cam片，從另一角度證實了這驚心動魄的一幕。

事後驚魂未定 樓主燒百解求心安

經歷了這場「生死時速」後，樓主心有餘悸，返回店舖後立即被家人「捉咗去燒百解」。他上載了一張「百解」的相片，圖中可見黃色的紙錢上印有神明、符咒及「消災解難」、「長命富貴」等字樣。有網民請教燒百解的用途，樓主解釋是「老人家話消災解難~」，有網民提醒要「跨火盤同埋碌柚葉」，樓主回應指「做齊」，可見事件對其心理造成不少衝擊。

網民熱議：「碰瓷黨」定「玩命黨」？

帖文引發網民激烈討論，不少網民怒斥婦人的行為「累人累物」，直指「遲早出事害人害物」，有網民上載一張將該婦人樣貌放大的截圖，形容其表情「悠閒淡定應該係慣犯」，樓主也無奈地回應：「佢仲有死神般微笑...」。

對於該「阿婆」的動機，網民意見紛紜，有人懷疑是「碰瓷黨？」，但樓主認為更像是「玩命黨」。不少網民對「阿婆」在龍翔道這種高速公路上橫過馬路感到難以置信，直呼「Cls，仲要係龍翔道」、「龍翔道啲車下下都60+咁行，佢有咩心事」。

有網民擔心，萬一發生意外，司機往往被牽連，有可能要負刑責，樓主亦深表認同，並坦言除了律師費，還要承受巨大的「精神壓力，仲有其他...」。他無奈地自嘲：「我唔想坐監......我應該會自炒算。」

部分網民則認為「阿婆」可能患有認知障礙症或腦退化，「似腦退化」、「希望家人認領返，好好照顧」。不過，也有網民反駁指她「一見到車衝埋嚟咁好反應」，不像病人，有網民更以黑色幽默笑言：「佢其實係隻鬼嚟」、「阿婆係陰間打完卡上返嚟？」

來源：stevenchanhk＠Threads