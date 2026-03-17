打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮

警方由今日（3月17日）起展開為期兩星期（至3月31日），針對行人亂過馬路及司機不專注駕駛的全港性執法行動，有網民在社交平台上發帖，表示昨日（16日）已目睹多區有執法人員嚴陣以待，其中葵芳更是「重災區」多人中招。

打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？↓↓↓↓

有網民昨日（16日）發文，直擊在全港性執法行動前夕，警方在葵芳打擊行人亂過馬路的執法行動，樓主表示：「交通部捉亂過馬路，葵芳多人中招......到處都有交通督導員同警察」，並附上影片實拍當時情況。

有區內街坊留言指，葵芳一帶為亂過馬路的黑點，不時見到執法人員駐守執法，從樓主的影片可見，在葵芳港鐵站及新都會廣場外的繁忙路口，有多名身穿黃色反光衣的交通督導員及警員駐守。

網民直擊葵芳多人中招

片中看到一名身穿啡色上衣的女士，正被交通督導員截停及票控，樓主在影片中更配有「捉亂過馬路，葵芳$2000」的字樣，影片亦看到在路口的不同位置，均有執法人員的身影。

樓主現場目擊指出，即使執法人員「擺明企晒喺度，仲要好清晰」，但「啲人都仲係要紅燈過馬路同埋綠色閃緊嗰陣時過」，形容情況是「願者上釣」。

另一名網民的帖文亦顯示，在其他地區的路口，有警員站在交通燈柱旁，密切注視著路面情況，準備隨時採取行動。

市民無視反光衣照亂過 網民：「阿Sir神回」獲激讚

帖文引發網民熱議，大部分留言都認為，在執法人員清晰可見的情況下仍然違規，是咎由自取，有網民表示：「著晒反光衣都照過，都唔知比（畀）咩反應好」，認為行人是「送錢咁樣」。

其中一位網民表示，曾目擊有阿嬸被捉後求情，卻被警員以一句話KO：「阿姐，我著哂反光衣企係𥵃燈隔離仲唔係俾咗機會你呀？」這則「神回覆」被不少網民稱讚。

有網民亦認同執法的重要性，直言：「其實我都好耐無試過亂過馬路 ，講真安全係緊要過趕時間，無嘢急得過條命？」呼籲大家遵守交通規則，有網民更留言希望執法人員「日日捉」就好，認為此舉有助提升道路安全意識。

何謂「亂過馬路」？警籲避「三害」善用「四寶」

亂過馬路違規者，一經定罪可被處以定額罰款2000元。警方呼籲市民過馬路時必須「避三害」，即：

1. 不要衝紅燈

2. 不要攝車罅

3. 不要忽視汽車盲點

此外並應善用「行人四寶」，包括：

1. 善用設有燈號的行人過路處

2. 善用斑馬線

3. 善用行人天橋

4. 善用行人隧道

1. 當行人過路燈的「紅色人像」亮起時，切勿橫過或開始橫過馬路。

2. 當行人過路燈的「綠色人像」閃動時，也切勿開始橫過馬路。

3. 如交通燈失靈，應將該過路處視作一般行人輔助線看待。在橫過馬路時，要格外小心，注意車輛，並須遵守《過馬路守則》。

4. 在橫過「斑馬線」前，應讓駕駛人有充分時間看見你，以便減速和停車。如有需要，行人應首先在「斑馬線」上踏出一小步，向駛近車輛的駕駛人表示想過路。在你踏上「斑馬線」前，車輛仍不須為你停下。你須確保車輛已停定，才開始沿「斑馬線」橫過馬路。

5. 不得在以「之」字線標示的控制區範圍內過馬路，應從「斑馬線」橫過。

6. 不得在「綠色人像」過路處兩旁 15米內過馬路。你應該在「綠色人像」燈亮着而情況又安全時，使用該過路處橫過。

7. 不得在行人天橋或行人隧道兩旁15米內過馬路，應使用行人天橋或行人隧道橫過。

8. 不得攀越或穿過任何路旁護欄或行人防護欄以橫過馬路。

9. 不得攀越或穿過任何設在道路中央分隔帶的護欄或行人防護欄。

來源：Threads＠mnmmnn、ikhlaqmuhammad3、運輸署

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