星島申訴王 | 0.9秒定生死！假人實測「攝車罅」過馬路 司機反應不及 奪命意外升55%

根據警方數字，在2025年第四季度，全港共有14名長者行人，在交通意外中不幸身亡，較2024年同期錄得的9人死亡，上升55%。警方分析過各宗致命交通意外，發現涉及長者行人的致命交通意外，當中有三大原因，「第一就是衝紅燈，第二是攝車罅，第三就是忽視大車的盲點，合稱為『行人三害』。」

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長者致命交通意外 涉及3大原因

警務處交通總部道路安全課高級督察歐艾發(Alfred Sir) 表示，衝燈過馬路是十分危險，但其實攝車罅和忽視大車盲點，都足以致命，「攝車罅即是指行人，在一些路邊停泊的車與車之間行出馬路，其他行駛中車輛，往往會因為收掣不及，撞到途人。」

至於大車盲點，就是行人在大車轉彎或起動時，在車前面橫過馬路，「行人以為司機會看到他們，但很多時候，不知不覺間就進入了大車盲點，剛好司機又看不到行人， 就會直接撞過去，最後導致交通意外。」

道路安全議會委員曹志昌（曹Sir）指出，在馬路邊「攝車罅」是非常危險的行為，因為行人如果突然從車與車之間的罅隙走出馬路，司機很可能會來不及反應。

曹Sir解釋，要令一輛車完全停下來，可以分為兩個部分來看：第一個是司機的反應時間。他舉例，司機由見到障礙物，到開始有反應，一般需要大約0.9秒。假設車輛以時速50公里行駛，這段反應時間內，車已經向前走了12米。

第二個部分就是煞車距離，即是司機開始煞掣，到車輛完全停定所需的距離。這段距離會受到路面情況、輪胎和車的性能等因素影響。曹Sir說，即使在一般路面上，一架性能良好的車，最少也需要14米才能完全停定。

「將反應距離和煞車距離加起來，一輛以時速50公里行走的車輛，總共需要26米，才可完全停下。」曹Sir最後提醒，這樣長的距離，如果行人在車罅突然走出馬路，司機根本無法及時煞車，十分危險。

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司機駛經高危地方 綠燈亦要減慢車速

為印證曹Sir的說法，《星島申訴王》找來受過訓練的交通部警員駕駛，車速維持在每小時30公里。當車駛到前10米，工作人員會突發把假人攝出來，看看司機能否及時把車煞停。雖然車速已經很慢，司機亦早已預計要停車，但最後還是撞到突然攝出的假人。曹Sir指，行人除了不要攝車罅外，司機如駛經一些高危地方，例如停泊了一系列死車，又或者行人過路處時，就算是綠燈都要減慢車速。

Alfred Sir則指出，有些司機會把車輛違法停在行人過路處或斑馬線前，甚至在巴士站附近，他稱這些行為會製造道路盲點，令司機和行人都看不到大家，繼而引致交通意外發生，「警方會對這些行為嚴厲執法，必要時我們會將這些車拖走，所以大家千萬不要以身試法。」

警察交通總部呼籲道路使用者，緊記遠離「行人三害」，亦即不要衝燈、攝車罅和忽略大車盲點。另外，道路使用者亦要緊記一個訊息，就是「專注、忍讓、守法」。

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