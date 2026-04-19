柴灣自私男狼死自備長膠喉 駁公廁水出街洗車成地積水 網民圍攻：真係過份咗｜Juicy叮

柴灣一名短褲男子被路人拍片直擊自私惡行，懷疑狼死地自備長膠喉，把公廁的水喉水轉駁出街外洗車，並弄至成地積水。網民都看不過眼肉緊圍攻，認為自私男的行為「真係過份咗」。詳情見下圖及下文：

柴灣自私男狼死自備長膠喉 駁公廁水出街洗車成地積水 網民圍攻：真係過份咗逐張睇↓↓↓↓

樓主斥行為自私

樓主早前（14日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片發帖，留言指「大家有無見過呢啲自私X？」。

4張「罪證」相片見到短褲男打開無障礙公廁門，拆去原本的喉管，把一條又長又幼的膠喉接上，把水駁出街外，直達一膠箱。膠箱放於茶几上，內裏疑已加入清潔劑，起出約半箱泡泡梘水，地上則滿布積水。

樓主上載的其他相片還見到涉事私家車的車身擦滿泡泡，和自私男拿著布洗車一刻。有好眼力的網民認出，現場是柴灣「創富道常安街交界」、「杏花邨巴士廠」一帶。

網民：狼咗啲喎

自私男疑濫用公廁水洗車的行為惹起公憤，網民都看不過眼肉緊圍攻，直言「真係過份咗」、「狼咗啲喎」、「使唔使咁張揚」，有人直指自私男有「偷水」之嫌，「有圖有真相，報警處理」、「偷水報警，街道上洗車報食環，分兩個case（案件）👍🏻」。

有人細心地列出相關法例：「在香港使用公廁水洗車屬違法行為，最高可被罰款 $25,000並涉及刑事責任。此舉觸犯《水務設施條例》（第102章）非法取水，且可能因污水污染環境觸犯《水污染管制條例》，最高可罰款$40萬及監禁」。

網民嘲有錢用車無錢洗車

有網民的嘲笑自私男有錢用車無錢洗車，指「有40萬買車但無幾十蚊洗車 🤣」、「唔識俾錢去自助洗？」、「有錢買車有錢養車竟然無錢去洗車，衰到要偷水」。

網民續指「自助洗車都係$60左右半個鐘，又有吸麈機，少少$都慳」、「自助洗車，都係 $50-$60 半小時，有晒水槍，風機，吸塵機……你想點樣摸架車都得啦」、「一百幾十蚊洗車錢都無，學咩人養車」、「留下車場都日日有人洗車，不過駁埋喉入廁所就狼死啲」。

還有網民細心地為車位鄰居著想，提出「仲有另一種，佢洗完車之後，自己部車乾淨晒，但泊在佢附近的車就全部污糟，因為濕晒，浮起晒啲污糟嘢」。

網民：影響人哋去廁所

有人則提到「洗車駁喉已經大問題，最大問題係影響人哋去廁所嘅無水洗手」、「呢啲肯定慣犯帶埋士巴拿、喉、鉗隨時鬆開個水龍頭，跟住自己插喉洗車。佢最大嘅問題係影響人哋去廁所無水洗手」。

有網民則站於自私男這邊去想，指「死呀洗車聖地黃咗又要搵過另一個😫」。

資料來源：Ricky Lai＠facebook車cam L（香港群組）

相關閱讀：

海怡半島車位狂堆雜物 停車場當士多房？ 街坊：成個屋企擺晒喺度

佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行

怪大叔公屋停車場隨地小便 特登咁樣做車主嬲到震 網民有更慘痛遭遇