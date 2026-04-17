將軍澳版尼斯湖水怪 跨灣大橋下驚現「大魚」游弋？ 街坊附和：我曾經都見過｜Juicy叮

網上近日流傳短片，見到將軍澳跨灣大橋下懷疑有黑壓壓的「大魚」游弋，有街坊留言附和「我曾經都見過」。網民於是大膽把這情況形容為「將軍澳版尼斯湖水怪 」。詳情見下圖及下文：

將軍澳版尼斯湖水怪 跨灣大橋下驚現「大魚」游弋？ 街坊附和：我曾經都見過逐張睇↓↓↓↓

樓主：海面有好多大魚

樓主前天（15日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載短片發帖，留言指「今早見到海面有好多大魚」。短片中，不時有黑影游弋，時而浮近水面，時而潛深一些，偶爾又改變形狀。

網民：真係好多好大喎

貼文引起將軍澳街坊關注，有人驚訝「真係好多好大喎」。由於之前有街坊發現，有人會在海濱游泳，網民於是聯想到水中黑影的其他可能性，估計可能是「泳客嚟咋」。

另有網民猜測「有人放生？淡水魚？」，也有人留意到水中的黑影「好定水、唔多游水？」；還有人指「咁大條會唔會係海豚？將軍澳曾經出現海豚」；有人更加搞笑地稱「一定係潛艇啦」。

網民：宣傳將軍澳版尼斯湖水怪

還是有人正經地推測「可能魚群」，接著有人稱「我曾經都見過，是魚群」，有人再進一步指是「烏頭群」。

另有好諗頭人的想到了「尼斯湖水怪」，並提議開創水怪經濟，稱「為引起注意嚟吸引遊客，可以不斷向外來人介紹呢啲影片，宣傳將軍澳版嘅尼斯湖水怪」。

資料來源：April Wong＠facebook將軍澳主場

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