無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮

北上消費一定試過用App叫車，有持「雙Sim咭」的港男在社交平台Facebook上發帖，請教一個關於兩張Sim咭，在內地使用電召車App付款的「世界級難題」，引發網民熱議，不少網民笑稱樓主「簡單複雜化」，並一語道破答案。

世界級難題？兩張Sim咭內地Call車無法付款？網民道破盲點 答案原來超簡單！

有網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖，他和不少港人一樣，北上持有兩張Sim咭，「A咭同時綑綁了大陸微訊和大陸銀行，由於A咭數據流量少，所以新開多張B咭」。

樓主的「世紀難題」

樓主想知道，當他將「高德地圖」App 的登記電話號碼，由一個綁定了微信支付的舊號碼（A咭）更換成一個新的號碼（B咭）後，在使用B咭上網的情況下，是否仍能透過「高德地圖」App 叫車，並成功使用與A咭關聯的微信支付來付款。

樓主的疑問核心在於，他擔心更換了「高德地圖」的註冊電話後，會影響到支付流程。

網民獻計：「使唔使咁複雜？」

這個聽起來令人頭昏腦脹的問題，瞬間吸引了大量網民留言，大部分人都認為樓主想得太複雜：「呢啲咪叫做簡單複雜化囉，搭個車都可以搞到咁複雜。」

不過，很多熱心網民都提供了簡單直接的解決方法，有網民建議：「一部手機可放2張卡，用B卡上網咪得囉，其他都不用改變，A卡的號碼如常使用，邊使又高德地圖app轉去B卡登記打車呢。」有網民更直截了當地給出最簡單答案：「講到咁複雜，比（畀）現金落咗車去玩啦。」

有熱心網民再分析道：「搞清楚銀行微信用A登記唔等於要用A流量，B上網就得。」、「你用緊個部手機，咪就係用個部手機個微訊做任何依個Apps嘅功能，根本同張電話卡冇完全直接關係，因為只要上到網，例如用WiFi都得。」

樓主親身解畫有苦衷

面對網民的「熱情」回應，樓主亦有留言解釋，原來他曾試過買流量包，「俾佢騙過多收三個月錢！打去人工客服普通話溝通唔到」，所以才對數據流量問題如此謹慎，最後，樓主亦感謝各位網民的幫助：「萬分感謝各位師兄的幫忙」。

綜合各留言，大部分網民都認為，只要手機有網絡數據，不論是來自SIM卡A、SIM卡B，還是Wi-Fi，都可以使用微信支付，正如許多網民點出，這個「世紀難題」，其實答案很簡單。

來源：深圳大陸吃喝玩樂交流＠facebook