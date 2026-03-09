港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮

有準備去雲南自由行兩星期的港人，在社交平台發文求助，她指希望在港以較便宜的方法，買到有國內電話號碼的電話卡，她到本港的電訊公司查詢，索價2千多元，而且有關款項不能退款，又要簽約，她感到不知所措，網民紛紛獻計掀起熱議。

港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？↓↓↓↓

該位女網民在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖表示：：「三月會去雲南旅行兩星期，預訂某些行程須要國內電話號碼」。

申請內地電話號碼要預繳二千？

但是，她在香港的電訊公司查詢後，發現要開一個內地號碼竟然「要簽約及預繳二千多元 (不能退款)」，令她相當苦惱，於是向廣大網民求教：「請問大家知道，在香港怎樣以較便宜的方法，買到有國內電話號碼的電話卡？」

方案一：香港買「一卡兩號」

帖文引發熱烈迴響，不少熱心網民馬上獻計，最方便快捷的方案，莫過於在香港辦理「一卡兩號」。

有網民建議「買張一卡二號上網卡，到時將自己號碼飛去新號碼就可以」，有人提到在便利店就有售，「7仔有中國電信儲值卡，一卡兩號，一日收一蚊」，十分方便。

如果不想換卡，有網民亦指出，可以向自己正在使用的電訊商查詢，「問自己個台可以做個大陸號碼比你，加小小錢」，有留言指「中移動客戶+18蚊咪有大陸號碼」，相當實惠。

方案二：北上深圳即日辦理

不過，更多網民力推的「終極方案」，是直接「返深圳出張大陸咭上台最平」，有經驗的網民分享，在深圳關口附近就有大量選擇，形容「關口大把好方便」，而且有電訊公司的計劃「每俾8元就可以養住都電話號碼」，有網民認為此方案，對於經常需要往返內地的人來說，無疑是性價比最高的選擇。

此外，有網民亦提醒樓主：「雲南有機會唔得要問清楚」，指出雲南、新疆、西藏等地區可能是數據卡的「禁區」，以上方法申請的內地電話卡有可能未必能用到。

網民：深圳出電話卡全中國可用

不過，有網民反駁，表示自己「2019年喺深圳出的」電話卡是「全中國可用」，但質疑者追問：「你有冇試過喺雲南用先？」另一位網民則現身說法：「我係深圳開卡，去新疆用無問題」，似乎為深圳卡的通用性投下了信心一票。

有網民則分享實用經驗，指在西藏拉薩試過「一卡兩號」的定位不準，導致叫車困難，「分別等了45分鐘及1小時」，反而使用內地本地的電話卡就暢通無阻，建議如果需要經常叫車，最好還是辦理一張內地的電話卡。

在一輪熱議後，樓主留言表示「非常感謝大家！意見很有用！」認為網民的集思廣益確實幫上了大忙，綜合留言區網民的意見，如果只是想簡單方便，在香港辦理「一卡兩號」或在便利店購買儲值卡，足以應付收發短訊的需求，但如果追求最便宜、最穩定的方案，特別是需要打電話、叫車等服務，「上大陸出號」仍然是最多網民推薦的選擇。

來源：「深圳大陸吃喝玩樂交流」@facebook