深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮

港人北上消費熱潮持續，但各種消費陷阱亦隨之浮現，有網民在社交平台分享，在深圳灣口岸一間掛著某知名電訊商招牌的「門市」辦理電話卡時，墮入騙局的慘痛經歷，事主最後成功取回退款，發文警世引爆網絡，大批網民湧入留言區，紛紛表示有過類似遭遇。

深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿↓↓↓↓

有網民在社交平台發文表示，當日他經過深圳灣口岸，被一間掛著某大型電訊商品牌招牌的門店職員攔下。

¥19月費作餌誘預繳

職員聲稱有一個極其優惠的月費計劃，令樓主為之心動，樓主引述當時的推銷手法：「話有個¥19月費計劃，但要先轉個¥39嘅plan，3年先可以轉做¥19一個月，而家要預付¥720，再慢慢扣。」樓主心想比自己現時的月費更划算，便不虞有詐地付了錢。

豈料，事情在當天下午急轉直下。樓主突然收到官方短訊，指其號碼因「SIM 卡換裝置太頻繁」而被封鎖，需要到官方門市才能解封。

SIM卡突被鎖 官方門市揭發騙局

當樓主趕到另一口岸的該電訊商官方營業廳查詢時，職員的一番話令他恍然大悟，揭開了整個騙局。官方職員斬釘截鐵地澄清：「我哋官方從來冇要求任何預付費，而且我哋而家嘅plan已經係¥19一個月！」

職員又表示：「深圳灣口岸嗰間只係經銷商並唔係官方！」因此官方系統完全看不到任何在經銷商的付款記錄。

事主引述官方職員透露，樓主並非單一受害者，「遇過好幾個客都有同樣遭遇」，最終都是要親身回去跟經銷商理論退錢。

當面對質成功退款 網民：呃不懂行的人

樓主得知真相後怒不可遏，立即折返深圳灣那間經銷商店舖要求退款。店員起初還想拖延，聲稱需要「申請」。樓主即時理直氣壯地追問：「同邊個申請？電訊公司定係你哋經銷商公司？到底呢¥720係邊個收？」

店員被問至啞口無言，最終只能即場退回現金，過程中，店員更曾要求拍下樓主的回鄉證作記錄，但被樓主斷然拒絕。

這次「憑實力」追回款項的經歷，樓主直言「真係一個警號」，帖文一出，不少網民表示在羅湖、蓮塘等口岸，都遇過其他電訊商經銷店的類似「劏客」手法，直指這些是「呃不懂行業的人」。

門面幾可亂真 如何分辨官方店與經銷商？

從樓主分享的相片可見，該經銷商門面裝修與官方門店非常相似，掛有該電訊商的品牌標誌，普通消費者實在難以分辨，有網民坦言：「就咁睇門面你唔會知邊d係直營邊d係加盟，我都俾人水過。」

樓主則根據自身經驗和官方職員的提示，提醒大家，要分辨官方店與經銷店，最穩妥的方法是在手機地圖上直接搜尋「官方旗艦店」，或致電該電訊商的客服熱線，查詢就近的官方門市地址。

樓主事後已向電訊公司官方客服投訴，質疑「點解可以容許呢啲經銷商胡作非為亂咁收費」，並提醒大家，辦理任何電訊業務時，務必光顧官方營業廳，並對任何要求大額「預付費」的推銷提高警覺，切勿隨便讓非官方人員拍攝個人證件，以免個人資料外洩。

來源：Threads



