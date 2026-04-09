DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮

DSE（香港中學文憑考試）筆試昨日（8日）開考，萬千考生嚴陣以待，不過，一位女考生在考試首日即經歷了一場「史詩級」的兜路事件，原本15分鐘的車程，竟被一名不熟路的Uber司機變成近50分鐘的「新界半日遊」，途徑汀九橋、青衣，甚至殺入馬灣，令她險些遲到，過程驚心動魄，心情由憤怒變無奈。

DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」↓↓↓↓

涉事應屆DSE女生昨日（8日）在社交平台發帖，詳述這段「精彩」的經歷，並上載多張相片及影片作證，引發網民熱議。

考生瀕臨崩潰：「去錦綉花園去X咗荃灣！」

樓主的試場是位於錦綉花園的伯特利中學，她在帖文中表示，為了準時到達該偏遠的考場，元朗出發的她特意提早出門並選擇乘搭的士（實為Uber Taxi），司機為一名女性。樓主憶述，一上車聽到這位女司機的口音便心知不妙，但心想依賴Google Maps應該不會出大錯。

豈料，這正是惡夢的開始，司機沒有按正常路線走新田公路，反而駛進了青朗公路，更一度反問樓主：「係咪行錯咗路？」樓主在帖文中怒斥：「我Ｘ呀你揸車定我揸車呀？」

從樓主上載的多張Google Maps實時定位截圖可見，這趟旅程極度迂迴，地圖顯示，車輛從元朗出發，竟一路向南，直奔大欖隧道，再經汀九橋、青衣，甚至繞進了馬灣，完全偏離目的地錦繡花園，整個行程從早上8:02持續到8:48，足足46分鐘。

樓主沿途拍下車內情況，心情從焦急到絕望，駛經汀九橋時，她在相片打上「去Ｘ咗汀九橋咩玩法」，並配上多個哭泣Emoji；當車輛駛入隧道時，時間已是早上8:36，她無奈地寫下「玩Ｘ完」。

史上最跨張兜路！司機竟倡補考

在DSE開考首日，偏偏遇上這史上最跨張的兜路，在樓主上載的三段影片可見，氣氛由緊張升級至火爆，起初樓主只是質問：「你係咪又行錯路呀？！」但隨著時間一分一秒過去，她終於情緒爆發：

「其實你唔識路咪Ｘ揸車啦，點可以兜咁遠㗎......去錦上路（應為錦綉花園）去Ｘ咗荃灣，咩料呀！你係咪大陸落嚟㗎？唔識路咪Ｘ接單啦，唔遲到都變遲到啦，Ｘ你老母呀，Ｘ街，考公開試呀依家！」

她向司機強調自己是考DSE，但對方似乎不明白嚴重性，更問「可唔可以遲少少或者補考」，樓主在帖中直言「補你老Ｘ咩」。

在最後的對話中，女司機表示：「我唔係收你錢，我唔係收你錢。」但樓主反駁：「唔收錢大晒咩！救Ｘ命呀，你咪Ｘ再揸車啦！」最終，雖然司機沒有收費，但樓主「條氣都係唔順」，更慘的是，Uber的訂單紀錄消失，令她投訴無門。幸好，她最終仍能趕及進入試場。

網民獻計U-turn 狠批司機「玩嘢」

帖文引爆網民熱烈迴響，不少網民坦言事件非常荒謬，有網民化身「交通專家」，分析司機錯在哪裏，指出即使行錯路，其實仍有多個機會可以掉頭，有網民更懷疑司機「有心帶你入迪士尼？」、「擺明玩嘢」。有熟悉路線的網民詳細列出五個可供掉頭的地點，結論是司機「唯一做啱嘅就係喺馬灣掉頭」。

對於樓主的遭遇，大批網民表示同情，並祝她考試順利，有網民稱讚樓主冷靜，「如果係當年嘅我應該喊曬打俾老母了」，樓主也回應指自己「由嬲變無奈」。

從樓主上載的司機資料截圖可見，該名司機的評分高達4.86，網民質疑：「元朗去錦繡算係極容易，都可以揸成咁，真係唔好再揸的士害人」，有網民開玩笑說，懷疑司機是故意「趕走啲競爭者」。

來源：mo._.kau＠Threads