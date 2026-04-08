化名「食環署」叫外賣竟有著數？網民自爆奇招落單獲「這些」優待 大律師警告已犯刑事罪｜Juicy叮

叫外賣可以去到幾盡？有網民在社交平台分享自己將外賣平台帳戶名稱改為「食物環境衛生署」後，聲稱獲得一些優待，帖文掀起激烈爭議，不足一日已吸引逾27萬次瀏覽。

大律師陸偉雄向《星島頭條》指出，有關行為已屬假冒公職人員，是可判囚的嚴重刑事罪行，呼籲市民切勿以身試法。

化名「食環署」叫外賣竟有著數？網民自爆奇招落單獲「這些」優待 大律師警告已犯刑事罪↓↓↓↓

有網民本周一（6日）在社交平台發帖，分享自己將外賣平台帳戶名稱改為「食物環境衛生署」，並聲稱「自從改咗呢個名後，嘢食全部都新鮮滾熱辣！！！未試過漏」，帖文中以「自從...」起首，語氣似暗示改名已有一段時間。

一字之差的神效？

樓主並在帖文中分享了一張外賣單據的相片，作為「付諸實行」的證據，從相中可見，這張外賣平台的訂單上，收件人帳戶名稱清楚寫著「食物環境衛生署」，細心一看，樓主使用的「衛」字，與官方的「衞」字，只有一字之差。

樓主得意洋洋地在帖文中表示，自從改了這個名字後，外賣體驗直線升級，包括外賣均準時到達和食物質素新鮮熱辣，似乎改此名稱足以讓外賣員「肅然起敬」。

網民：已截圖及報警

樓主這個「神操作」掀起大量網民非議，雖然有網民被樓主的創意笑翻，大讚「笑到標眼水」、「聰明」，但更多網民擔心此舉已觸犯法例，有網民直接警告：「希望你知道假冒公職人員係刑事罪啦」，更有多名網民表示「已截圖及報警處理」。

其中有網民更上載了香港法例第228章《簡易程序治罪條例》中「假冒公職人員」罪行的截圖，並向樓主表示：「佢話啲外賣更加熱更加快，已經可以留返同法官講。」根據該法例，任何人假冒公職人員，最高可被判罰款$2,000及監禁6個月。另有網民留言指出，定罪與否需視乎「意圖」，但隨即有網民反駁：「個po已經顯示有意圖...」。

模仿效應：「食物及衞生局局長」現身...

事件亦引來其他網民「跟風」或分享經驗，一位網民就上載了自己的帳戶截圖，顯示其用戶名稱為「食物及衞生局局長」，但他卻無奈地表示：「呢個名我用咗兩年，冇乜用」，其他網民見狀即刻開玩笑指：「依個名上屆政府架，梗係冇人理你啦」，食物及衞生局已於2022年7月1日重組並更名為醫務衞生局。

事件發酵至今，樓主一直未有現身回應任何留言，令事件更添神秘感，有網民笑稱：「樓主冇覆過，唔知係咪未過48小時」，亦有網民認為他可能「搵人舉報啦」或「有嘢留返同個官講啦」。

大律師斥「明目張膽」犯法：證據確鑿可判囚

大律師陸偉雄回覆《星島頭條》表示，該名網民在外賣平台以政府部門名稱作為帳戶名，並自爆曾從中獲取利益，已屬觸犯假冒公職人員的罪行，從帖文看該人已「假冒」一段時間，而且自拍單據放上網，可謂證據確鑿，亦甚為「明目張膽」，他相信若該涉事者被拘控定罪判囚機會相當高。

他提醒市民切勿「貪得意」在外賣平台以政府部門名稱起名，以為從中可令外賣員不敢怠慢，得到好處，其實有關行為已屬違法，他表示，假冒公職人員屬嚴重刑事罪行，一經定罪除留案底，最高可被判處罰款$2,000及監禁6個月。

來源：Threads