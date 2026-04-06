乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮

網絡瘋傳有乘客竟攜帶一個巨型金屬氣罐搭港鐵，現場拍到照片，該物品疑似為壓縮氣罐，由一名女乘客攜進港鐵並放在座位前，現場雖有不少乘客卻完全「無視」潛在危險，引起網民熱烈討論。

港鐵發言人回覆《星島頭條》查詢表示，嚴禁任何人士攜帶危險品及易燃物品（包括石油氣及壓縮氣體等）進入港鐵範圍。若有乘客見到相關情況，應立即通知港鐵職員，以便作出適切跟進。

乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員↓↓↓↓

從現場網民拍攝的相片可見，一名戴白色鴨舌帽的女乘客安坐在座位上，雙腿之間的地上卻赫然放著一個鮮粉紅色的巨型金屬氣罐，與周遭低頭滑手機的乘客形成強烈對比，場面極具衝擊力。

車廂乘客視若無睹低頭滑手機

根據相片，該名攜帶氣罐的女子亦正低頭專注地看著自己手中的電話，神態看似相當自若，對身前的巨物和周遭環境未有特別的理會。而她身旁的乘客們，反應亦顯得異常平靜。他們同樣都是低著頭，各自專注於自己的手機屏幕，似乎對眼前這個極具視覺衝擊力的粉紅色氣罐視若無睹。

帖文引發熱烈討論，對於氣罐內的物質，網民們眾說紛紜，有網民憑其粉紅色樽身，推斷是派對用的「氦氣，泵氣球用」；亦有網民認為是冷氣師傅用的「雪種」。翻查資料，相中粉紅色氣罐與壓縮冷氣雪種氣罐外形高度相似。

影相公審 VS 即時舉報

網民們對有乘客攜帶壓縮氣罐搭港鐵感到震驚，不少網民憂心忡忡地質疑：「點解可以帶罐咁嘢坐地鐵？！爆起上來點算？」有網民亦不禁驚呼「咁都得」，有網民甚至以「粉紅計時炸彈」來形容該氣罐，直斥攜帶者罔顧全車乘客安全。

面對潛在危險，網民們對於現場乘客仍「漠視」「專心睇手機」感到不可思議：「想點？想一鑊熟？」有網民警告萬一該氣罐爆炸可以引致極嚴重後果，危害全車乘客：「冇事咪返屋企，有事成車返地府」，部分網民甚至批評拍照者面對潛在危險，卻只拍照放上網，未有採取即時行動：「覺得有問題嘅話一係撳鐘搵車長，一係下一個站搵職員再唔係打3條9」，認為在網上公審於事無補，甚至可能錯失阻止危險的時機。

2021年婦人推石油氣罐搭車 港鐵報警

不過，在一片恐慌之中，網民的幽默感再次「上線」，有網民戲稱這可能是最新款的潮流單品：「可能係巴黎世家新袋呢」，此話一出，各種創意猜測接踵而來，有網民笑指「表面上佢係一樽氣油，其實佢係一款吸塵機」，有網民更開玩笑地認為它可能是「抽濕機」、「一個電飯煲添」，甚至是「士多啤梨味果醬家庭裝」，令原本緊張的氣氛增添了不少笑料。

根據《香港鐵路附例》，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》(第295章)的條文所規限的物質或其他東西進入鐵路處所的任何部分。2021年網上亦瘋傳相片，一名中年婦人以手拉車推着一罐石油氣罐乘搭港鐵，該婦人被發現佐敦站上車，至葵芳站下車，港鐵當時將事件交予警方跟進。

港鐵：若乘客見到相關情況 應立即通知職員

就網上流傳的涉事相片，港鐵發言人回覆《星島頭條》表示，不清楚其來源及拍攝時間。翻查近日記錄，並沒有相關事件的報告或發現。



發言人表示，港鐵公司致力為乘客提供安全的乘車環境，嚴禁任何人士攜帶危險品及易燃物品（包括石油氣及壓縮氣體等）進入港鐵範圍。若有乘客見到相關情況，應立即通知港鐵職員，以便作出適切跟進。

來源：Thomas But、馬路的事討論區＠facebook