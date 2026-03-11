港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮

有網民昨日（10日）在港鐵將軍澳綫遇到一名衣衫襤褸的「爛腳」男子，橫臥三座位，他拍下現場震撼照片，迅即掀起熱烈迴響，不足一日已累積近135萬次瀏覽、逾2.6萬次轉發，網民就公德心和同情心激烈爭辯，而有知情者則揭開該男子身份及其背後心碎故事。

有網民昨日（10日）在下午約1時在社交平台發帖，爆粗怒斥一名衣衫襤褸的男子，橫臥三座位的行為：「Ｘ啦星，極臭，望倒想嘔，以後搭鐵唔敢坐櫈！」

震撼畫面：異味、爛腳、橫臥三座

根據樓主上載的現場相片，在港鐵車廂內，一名男子將自己完全「安放」在三人座位上，一人獨佔三位。該男子身穿一件滿佈污漬、破爛不堪的灰色連帽外套，當時他頭笠著帽子，臉容被陰影遮蔽，他懷中緊抱數個黃色膠袋，看似是他全部的家當。

該男子赤腳橫陳在座位上，由小腿到腳板，都覆蓋著一層厚厚的的黑色硬痂，部分地方龜裂，看起來極為駭人，一對黑色膠鞋則被放在地上。樓主在帖文中直言現場「極臭」，更戲謔回應網民：「放心，圖片無味，攻擊力少一半」。

另有網民和樓主同時遇到該男子，這位網民上載的相片，則更清晰地拍到該男子的正面，當時該男子眼神專注地望向袋中，正在整理膠袋內的物品，他留有濃密的鬍鬚，從其五官輪廓來看，有網民推測他可能是外國人或混血兒。

網民熱議「他是誰？」「為何變這樣？」

帖文引爆留言區，不少網民表示曾多次遇見該名男子，拼湊出他的活動軌跡，原來他經常出沒於港鐵將軍澳綫，有網民稱「成日朝早8點喺北角月台見到佢搭車去將軍澳方向」，亦有人指他「流連喺（柴灣）環翠商場7仔嗰度」，甚至會「喺北角搭尾班車返柴灣」，寶琳、新都城也是他常出現的地方，數名網民更力指他「住喺寶琳」。

關於該男子的身份，眾說紛紜，有曾與他接觸的網民稱：「佢係外國人嚟，我有問佢係咪唔舒服/想比啲零食佢，佢都好有禮貌咁拒絕我。」但亦有網民指曾聽過他講廣東話，有疑似知情網民更斬釘截鐵地指：「係外國人嚟......疫情果陣冇左份工，跟著有心理病，覺得所有嘢都好污糟......一沖涼就會病。」

至於他雙腳的情況，更引來不少「鍵盤醫生」診症，有網民推測是「糖尿腳」或「壞疽」，有熟悉醫學的網民則指出，這可能是一種名為「Dermatitis Neglecta」的皮膚病，因長期疏忽清潔，汗液、油脂及死皮堆積而成，該網民更補充，若撕開硬塊，「大多數情況下佢哋既皮膚都無乜大問題」。

病情加劇？一年前舊照曝光

有網民更翻出去年（2025年）3月的舊帖文，相中人衣著與該男子極為相似。

相片看到，當時他雖然同樣坐在港鐵座位上，但左腳褲管仍然完好，腳上的硬痂亦未如今天般嚴重，對比之下，如今他褲管消失，雙腳「病情」明顯惡化，令人不禁心酸，有網民慨嘆：「睇到一年前冇宜家對腳咁爛，真係好心酸。」

人性大辯論：同情 vs 厭惡

事件掀起網民掙扎於同情與厭惡之間，不少網民對該男子的景況寄予無限同情，認為他極需援手：「佢都幾可憐」、「希望有人幫到佢」、「搵社工幫下佢好啦」。

不過，他一人霸佔三個座位、將雙腳放在座位上的行為，亦激起另一批網民的憤怒，多名網民認為，即使可憐，亦不應影響公眾衛生和秩序：「所以可以咁樣瞓上去？」、「佢完全冇公德心」、「下一個坐落去，應該會帶咗D病毒返屋企」。

部分網民又質疑港鐵職員為何容許該男子進入車站，有人引用《鐵路附例》28G條「衣着不恰當」的條文，認為港鐵有權拒絕其入閘。

丐幫長老？另一奇人同被點相

事件中，有網民貼出另一張相片，相中為一名婆婆，同樣坐在車站長凳上，身邊堆滿雜物，雙腿則被白色繃帶緊緊包裹。

網民一度以為是同一人，但隨即有人澄清，該名婆婆是另一位經常在港鐵站出沒的「奇人」，活躍於荃灣綫、東涌綫，遠至屯門良景都有其蹤影，網民形容她「味道超級臭酸」，稱其為「深水埗丐幫9袋長老」。

大律師籲包容：男子無違《鐵路附例》

大律師陸偉雄接受《星島頭條》查詢時表示，看過該照片，認為該男子並無觸犯鐵路附例，除非他攜有污穢或有危險物品，有網民指出的臭味、皮膚病及衣衫襤褸並無犯法，以此為由拒絕其進入鐵路範圍更有歧視之嫌，他呼籲社會多些包容。

根據《香港鐵路附例》第28G「衣着不恰當」，「任何人如其衣着或衣物可能會弄污或損毀鐵路處所之內或之上任何其他人的衣着或衣物或個人財物，則除非獲得人員行使其絕對酌情決定權給予准許，否則不得進入或企圖進入列車或鐵路處所。」第22條則列明「不得將腳放在座位上」。

來源：Threads＠mars_ching_、zapoon.arrr、chitbombom、yuyuun._.qwq、00zzzoozzz00、pkloricky、mei.wong.7161