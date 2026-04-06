港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮

一對港人夫婦早前到深圳足浴，慘墮脫雞眼騙局。苦主自嘲是「水魚」，好心在網上發文爆出這宗瘀事警世，指夫婦兩人在店內被兩名大叔合力誇張脫走共60粒「雞眼」，收取共5500元（4800元人民幣）的天價費用。詳情見下圖及下文：

港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元逐張睇↓↓↓↓

樓主：深圳脫雞眼中伏

樓主昨天（5日）在社交平台Threads以「深圳脫雞眼中伏事件」為題發帖自爆瘀事——「與太太在商場內想腳底按摩（60元人民幣），來了兩名大叔，各放下小膠盆，有半盆不熱的水浸腳，跟著幫我們切腳皮（免費）。

樓主續詳細講述對方的套路，指「（大叔）之後就話有好大粒雞眼，問脫唔脫？太太又有需要，就答應80元人民幣一粒」。

說到重點時樓主稱「他們沒有說有多少粒雞眼，只係用一個家用的夾餸夾+小刀，忙碌地在左右腳板底地幹，再加上黑色的消毒液，再拍照數完成多少」。

樓主：我們每腳底各15粒共60粒

最終「我們每腳底各15粒，共60粒，他們收了錢走了（成功劏咗兩條水魚）」。

好數口的網民即時計數，指「共60粒？即係你俾咗$80（人民幣） x 60（粒） = $4800（人民幣，折合約5500港元）你俾咗人哋兩個月人工了」。

樓主：只怪自己唔小心中伏

樓主在回應網民時補充，希望「唔好有下次🤣」，並形容兩位大叔為騙子，稱「邊有咁多雞眼，騙子搵藉口呃錢」、「兩個騙子，他們只係用刀割了腳皮，就話雞眼」、「兩個騙子，冇恐嚇，冇要脅，只係話好多，造完先話每隻腳造咗15粒，只怪自己唔小心，中伏」。

樓主表明發帖原因是「我自己喺度講啲咁瘀嘢，都係想大家小心騙子」，並透露「騙子仲話我有灰甲，我堅持話冇，損失小啲」。

因應這宗脫雞眼「劏客」事件，不少網民對於「每隻腳板底有15粒雞眼」的說法表示感到震驚和難以置信。有人直言「諗起個畫面都幾恐怖／核突😱」、「咁多粒。。。八爪魚夫婦！」。

網民：有15粒雞眼一早痛到行唔到

另有網民質疑「雞眼最多咪兩粒，每腳15粒，你嗰啲唔係雞眼，係生大瘡」、「生一粒都行唔到點樣可以生到15粒？你話你生香港腳有15粒水泡都有說服力啲」、「成隻腳有15粒行路個人都高2CM（厘米）」、「你哋係應該去申請健力士紀錄，而唔係脫咗佢」。

有人坦言「真係有咁多粒雞眼嘅話仲出到街咩😂」、「如果你每隻腳底都有15粒雞眼你一早痛到行唔到」、「兩對腳共60粒？每對腳6粒都痛到上唔到深圳！好明顯劏死牛！咁狼死！！！」、「一粒都痛死啦 點可能有30粒啊」、「一隻腳底15粒雞眼你哋仲可以行路嘅？」。

網民多謝提醒支持講出嚟

部分網民對事主遇騙表示同情，但也有人提醒「你連自己腳板有幾多粒雞眼都唔知，抵俾人呃啦😂」、「兩個騙子遇上兩個傻子🙈」。

有人則力挺樓主，稱「如果腳有15粒雞眼應該行路都好痛，不過都多謝你分享，因為騙案嘅手法真係層出不窮🙈」、「支持樓主講出嚟，等其他人唔會中伏」、「多謝提醒」。

網民：15年前中過招 收咗$2000

此外，有網民分享了類似經歷，表示「15年前中過招，收咗我$2000」，也有人提到「之前去深圳整指甲又係撞到對面兩個香港人（兩父子傻下傻下蠢蠢地咁款），挑雞眼挑到8000蚊埋單😂😂😂。點解會肯俾錢㗎？8000蚊挑一世都唔使呢個價錢啦」。

不過有人則遇上好事，稱「之前同老母去都遇過......但講價講到$¥10一粒，脫咗一次再生佢話包我老母半年任脫🤣，但我老母脫咗十幾粒話行路無再痛！」。

資料來源：yungwaikwokbob＠Threads

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