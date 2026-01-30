Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男北上按摩遇「火攻」 驚險兩分鐘火燒腳底除濕氣 同行朋友大爆6字切身感受｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:41 2026-01-30 HKT
發佈時間：15:41 2026-01-30 HKT

有港男北上按摩時遇到「火攻」，腳底被火燒兩分鐘聲稱消除濕氣。事後，同行朋友在網上大爆事主的6字真言切身感受。詳情見下圖及下文：

港男北上按摩遇「火攻」 驚險兩分鐘火燒腳底除濕氣逐張睇↓↓↓↓

樓主：第一次遇到燒腳底

樓主日前在社交平台facebook群組「深圳會所|深圳按摩 新奇發現」上載相片發帖講述奇遇，指「同朋友一起來按摩，第一次遇到燒腳底嘅😂😂，燒咗兩分鐘」。

樓主續大爆「朋友痛到大聲喊叫😂，佢哋話我朋友濕氣好嚴重，然後推銷精油按摩😅😅」。相中見到鋪著毛巾的客人們舒服地躺著，大熒幕正播著王傑名曲《誰明浪子心》，兩名穿制服的技師正在埋首工作，其中一人在客人的腳掌旁點起紅紅火光。

網民憂燒著身上毛巾

不少網民對這種「燒腳底」療法感到驚訝及擔憂，有人直指「好危險」，並憂慮消防安全問題，表示「咁Ｘ危險，燒著身上條毛巾就Ｘ街，分分鐘成座樓層燒著晒」。有人坦言「直接用火燒都係第一次見」、「咁樣辣落去，真係邊度都唔使去喎」

網民：燒兩分鐘有兩成熟

不過，也有網民淡定地指，這「其實係腳底走罐」、「我台山按摩試過淋酒精燒砂，再用燒過的熱砂按摩腳底！」。還有網民笑言「幾好玩」、「燒咗兩分鐘應該有兩成熟咯喎😂😂」、「火化儀式」。

資料來源：Kecy cheng＠facebook深圳會所|深圳按摩 新奇發現

