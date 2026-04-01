公屋收合格信以為上岸？申請者驚爆再收「呢封信」憂存變數：派咗兩次都收到！過來人派定心丸｜Juicy叮

有公屋申請者在社交平台發文，表示自己在收到合格信後，再收到房屋署的另一封信，不禁憂心忡忡地問：「請問有冇人收合格信後，再收到呢封信」，帖文引發熱議，不少「同路人」分享了相似的經歷。

公屋收合格信以為上岸？申請者驚爆再收「呢封信」憂存變數：派咗兩次都收到！過來人派定心丸↓↓↓↓

申請人收到合格信一般已達輪候配房階段，申請人通過詳細資格審查，確認符合申請資格，當有適當可供編配單位，房屋委員會將會發信通知。根據樓主在「公屋討論區」FB群組分享的相片，該信件由房屋署的「申請公屋編配小組」於3月23日發出。信中內容大意是通知收信人，房屋署正就其個案進行深入調查及覆檢，如有需要，處方會約晤申請人或家庭成員及提供補交文件。

這封突如其來的「抽查信」，令不少滿心期盼上樓的申請人感到徬徨，樓主在留言中就坦言，自己向房屋署查詢時，對方稱「好多人都會收到，但係查唔查㗎另外一回事」，樓主為女性，她透露正申請單人公屋。

網民分享親身經歷：有人要補交數年前文件

帖文引來大批申請公屋網民的留言，有網民安慰樓主，指這是隨機抽樣調查，「不論你申請到邊個階段都有機會中抽查」，更有網民表示「唔夠一星期又寄信黎話查完」，勸樓主只要如實申報就不用擔心。

不過，有網民分享了更複雜的個案表示，自己「3月7日抽查，3月13日再收補資料信」，房署更要求她補交「21年取消戶口文件」，而她的申請是在22年才遞交的，審查相當嚴謹，有網民提醒，審查範圍極廣，會「查海外及內地資產」。

網民：提供資料真確 點查都冇問題

面對這突如其來的審查，部分申請網民憂慮可能令上樓之路添變數，有網民指「派咗兩次都收到呢封信」，結果「等咗四個月啦未仲未有消息」，樓主亦與其他申請人交流，表示自己「而家等配房上樓」，但收到此信後只能「得個等字」。

不過，多名網民均指出，其實覆檢理所當然亦屬常規程序，不會影響上樓進度，房屋署在申請人上樓前的任何階段，甚至「入住半年都會覆查」，是為了確保公屋資源能公平分配給有需要人士。有網民強調：「冇問題，只要你申請嘅時候提供嘅資料係真確，點樣查都冇問題。」此番言論獲不少網民讚同。