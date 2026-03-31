重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算｜Juicy叮

有港人在社交平台發文求助，指自己因忘記為內地手機號碼增值，導致號碼被電訊公司註銷，當他向電訊商查詢如何重開號碼時，竟被告知除了要補交所有欠款外，更需要簽訂一份長達七年的新合約，並預繳全部費用，事件引發網民熱議。

重開內地電話要簽7年死約？港男急求救 精明網民教路：轉用這Plan更划算↓↓↓↓

該名港人在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖表示，他一個內地手機號碼因忘記充值而被註銷，欲重開時，職員提出的條件令他感到驚訝。

他起初在帖文中誤將「月費」寫成「年費」，引起網民誤會，其後他澄清並更正：「真係唔好意思，上個帖打錯字令大家誤會！係￥38月費，唔係年費，覺得唔妥係要續七年並付全費。」換言之，樓主認為需要一次簽7年合約，而且月費無任何優惠，才能重用舊號碼，令他覺得極不合理。

事主呻「唔妥」：被要求預繳七年月費

帖文吸引大批網民留言，大部份網民都認為「唔合理」，不少有經驗的網民指出，樓主遇到的情況，很可能並非官方直營店，而是俗稱的「艇仔店」：「官方嘅旗艦店或者打上去hotline都得...但凡要簽長約，差不多肯定係呃你」，另一位網民亦分享道：「門市有好多...艇仔店，艇仔店不是騙人，只是綁定你一年兩年，佢哋要交數交業績。」

有多名網民更表示曾有類似經歷，被人遊說簽訂長約，「我最近都問過要簽四年」、「我上次去...都係想呃我，話要簽5、6年約」，他們暗示樓主遇到的「七年約」，似乎是這些銷售手法的「進階版」。有網民亦分享自己朋友的真實個案，指朋友「真係同樓主一樣，要續7年並付左費～每月人民幣38～在福田口岸...開的」。

精明網民教路：轉用「保號Plan」光顧直營店

面對這種情況，精明網民們亦紛紛獻計，最多網民提及的解決方法，是轉用俗稱「養卡」的低價「保號Plan」，有網民稱：「我上一次補交欠費, 同時仲轉埋養卡PLAN RMB 8/月」，亦有人表示自己「用咗一年RMB38 plan之後轉左8蚊plan」。這些低價月費計劃，對於不常使用數據，但又需要保留號碼接收短訊的用戶來說，是相當划算的選擇。

網民普遍建議，處理這類問題最穩妥的方法是「要去官方直營店辦」，或者直接致電電訊商的客戶服務熱線處理，因為非官方授權的店舖，職員為了追趕業績，往往會推銷各種不必要的昂貴長期合約。

不過，樓主亦道出自己的難處，就是舊號碼「綁咗一個大陸銀行戶口就夠煩」，令他不能輕易放棄號碼，陷入兩難局面。

來源：深圳大陸吃喝玩樂交流＠facebook