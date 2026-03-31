長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮

社企「銀杏館」發文分享其在深水埗經營的冰室，遇到一位伯伯每日到來用兩元買一碗白飯，該阿伯會連續說三次：「我有畀錢㗎！」店員為守護這位食客尊嚴的舉動，感動不少網民。

長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民感動：真心respect↓↓↓↓

社企「銀杏館」在其Facebook專頁發帖分享這則「兩元白飯的尊嚴」的事件，這位被稱為「輝叔叔」的伯伯，每日會到來以兩元買白飯，並連續說了三次「我有畀錢㗎！」。起初，他因為會自言自語，行為被視為「好似好奇怪」，店員只好安排他坐在室外。

「我有畀錢㗎！」網民：鏗鏘的尊嚴

每天，他都會來到冰室，坐在同一個位置，「用兩元買一碗白飯，豉油撈飯，加一杯水。」然而該冰室店長的一句話改變了大家：「唔好用自己把尺去度人。」自此，員工開始在輝叔叔的兩元白飯裡，悄悄地多加一些餸菜。

從帖文附上的相片可見，輝叔叔身穿一件略為褪色的粉紅色T恤和黑色短褲，坐在店外的木桌旁，正往碗裡添加豉油，而他面前的絕非一碗單調的白飯，而是鋪上了煎蛋、蔬菜和肉的「愛心飯」，旁邊還有一大碗熱湯和一杯水。

店員「加料」溫暖食客仿傚

這份「加料」的溫暖，不僅來自餐廳，帖文提到，這份善意像漣漪般擴散開去，「有客人請他奶茶，有街坊叫他打包飯回家給母親。」

漸漸地，輝叔叔的改變有目共睹，「以前，他幾個月穿同一件衣服，現在偶爾換衫，異味也淡了。」銀杏館在文末寫道：「《銀杏冰室》不止是一間餐廳——每一碗飯都有尊嚴，每一杯茶都有人情味。」

網民：「唔好用自己把尺去度人」

這個充滿人情味的故事，引來網民排山倒海的正面迴響，最多人引用的，就是店長那句充滿智慧的「唔好用自己把尺去度人」，有網民大讚「呢句好對！在外跑多了，會明白每個人生活的背後都有苦衷都有故事」，認為尊重與包容能讓世界更美好。

輝叔叔堅持付錢的舉動，也讓許多人看到了「尊嚴」的重量，有網民感言：「用2元食飯，就輝叔，就是一個鏗鏘的尊嚴。」有網民亦說：「他畀咗兩元，食碗飯也抬得起頭。」不少網民對餐廳「咋咋帝加餸」（悄悄地加菜）的溫柔手法表示「真心respect」，認為這是在守護對方尊嚴的前提下提供幫助。

有網民提到，現實中有許多長者「執一個上午紙皮，都只得五蚊」，感謝銀杏館這樣的「『過份的』良心店」為基層帶來溫飽與尊嚴。

來源：銀杏館＠facebook