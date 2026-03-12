68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮

本港一名68歲婆婆近日在網上分享獨遊日本，竟在網絡上引起了巨大迴響，樓主自稱是「金髮旅遊」，她獨自到日本福岡旅遊的經歷，在短短時間內吸引了超過14萬次瀏覽和近8千個讚，引爆網絡，她更分享了長者獨遊的秘訣。

68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！↓↓↓↓

這位「屈機」婆婆近日在社交平台發帖，劈頭首句便是「68歲的獨旅有乜唔同」，這位活力十足的她分享了她的福岡之旅。

從她上載的相片可見，她身穿深色上衣、灰色長褲配白波鞋，在機場閘口前笑得燦爛，一身打扮輕鬆有活力，完全看不出已年屆68歲。

68歲獨旅為Pokemon渠蓋「太顛」

從她分享的多張旅遊相片可知，她的旅程絕不「長者-friendly」，反而充滿挑戰和青春氣息，她在帖文中表示，旅程中「坐巴士周圍去，行攰咪食下tea，買衫買鞋」，最讓她難忘的，竟然是去「朝聖Pokemon Centre」，更瘋狂的是「為左幾個水渠蓋，行咗成個幾鐘」，讓她自己都忍不住笑言「太顛，下次咪啦」。

相片中，她拍下了福岡的Pokemon中心，以及多張以自己雙腳和特色Pokemon渠蓋的合照，可見她為了「打卡」這些精緻的渠蓋，確實走遍了大街小巷。

網民質疑報大數 婆婆幽默回應：個殼呃人啫

帖文一出，網民紛紛表示太屈機難以置信，大量留言驚訝於她的年輕外貌和心態:「靚姨，你最多58，不要騙我們哦」、「你邊忽68！？曬命post」、「嚴重懷疑你報大數」。

面對網民的「質疑」，婆婆展現出過人的幽默感，風趣地回應：「我冇啊法官大人」、「個殼呃人啫，細胞已老」，又笑說：「咁快啲戴返對黑超。」

有網民留言即時挑戰她的「潮度」，問她是否認識其他Pokemon，她馬上回答：「你係話隻Honedge？Sawsbuck？Kirlia？比卡超水戰龜嗰啲唔使講啦係咪」，對答如流，證明她是貨真價實的Pokemon Go玩家。

她進一步解釋，玩Pokemon Go是為了「同下一代保持聯繫」，到各地的Pokemon中心更是為了「朝聖兼打道館」，創造共同回憶。

獨樂樂精神：勇氣來自想知自己得唔得

原來，這已不是婆婆第一次獨遊，翻查她過去帖文，她在去年（2025年）10月，臨近68歲時，已成功「解鎖」了人生首次7天獨旅，當時她一個人玩遍沖繩，她在那時亦有出帖分享當時的心情：「不能眾樂樂，不如獨樂樂」，全靠Google Map、巴士和單軌列車走天涯。

婆婆當時在回應留言時已表示，那次成功的經驗讓她信心大增：「我有信心下次再去日本其他地方。」預告再有獨遊之旅。

對於網民表示不敢獨遊，她鼓勵道：「勇氣來自想知道自己得唔得」，並分享秘訣，建議大家「先喺覺得言語自由嘅地方獨遊一下先，學識用google map 就會大膽好多」，即使唔識日文，她說只要懂講「多謝、早晨、唔好意思就橫行天下」，而影相則全靠「搵路人映相」，因他們都「好nice」。

保持年青：運動與心態是不老秘訣

這位婆婆之所以能保持如此年輕的狀態，與她積極的生活態度密不可分，她透露自己熱愛運動，主要打羽毛球，也玩乒乓球、桌球和行山，她坦言「保持健康先可以走得更遠」，就算之前曾扭傷背肌，康復後依然活躍。

除了運動，更重要的是心態，她認為要「思想跟貼啲潮流，與時並進嘛」，並對新事物充滿興趣，在過去的帖文中，她曾探討染髮問題，思考是否要接受自己的白髮：「本身年紀大......而家想接受現實，白就白啦」，這在在都展現了她對自我形象的關注，和坦然接受歲月的態度。

來源：ab93388＠Threads