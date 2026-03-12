Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-12 HKT

本港一名68歲婆婆近日在網上分享獨遊日本，竟在網絡上引起了巨大迴響，樓主自稱是「金髮旅遊」，她獨自到日本福岡旅遊的經歷，在短短時間內吸引了超過14萬次瀏覽和近8千個讚，引爆網絡，她更分享了長者獨遊的秘訣。

68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！↓↓↓↓

這位「屈機」婆婆近日在社交平台發帖，劈頭首句便是「68歲的獨旅有乜唔同」，這位活力十足的她分享了她的福岡之旅。

從她上載的相片可見，她身穿深色上衣、灰色長褲配白波鞋，在機場閘口前笑得燦爛，一身打扮輕鬆有活力，完全看不出已年屆68歲。

68歲獨旅為Pokemon渠蓋「太顛」

從她分享的多張旅遊相片可知，她的旅程絕不「長者-friendly」，反而充滿挑戰和青春氣息，她在帖文中表示，旅程中「坐巴士周圍去，行攰咪食下tea，買衫買鞋」，最讓她難忘的，竟然是去「朝聖Pokemon Centre」，更瘋狂的是「為左幾個水渠蓋，行咗成個幾鐘」，讓她自己都忍不住笑言「太顛，下次咪啦」。

相片中，她拍下了福岡的Pokemon中心，以及多張以自己雙腳和特色Pokemon渠蓋的合照，可見她為了「打卡」這些精緻的渠蓋，確實走遍了大街小巷。

網民質疑報大數 婆婆幽默回應：個殼呃人啫

帖文一出，網民紛紛表示太屈機難以置信，大量留言驚訝於她的年輕外貌和心態:「靚姨，你最多58，不要騙我們哦」、「你邊忽68！？曬命post」、「嚴重懷疑你報大數」。

面對網民的「質疑」，婆婆展現出過人的幽默感，風趣地回應：「我冇啊法官大人」、「個殼呃人啫，細胞已老」，又笑說：「咁快啲戴返對黑超。」

有網民留言即時挑戰她的「潮度」，問她是否認識其他Pokemon，她馬上回答：「你係話隻Honedge？Sawsbuck？Kirlia？比卡超水戰龜嗰啲唔使講啦係咪」，對答如流，證明她是貨真價實的Pokemon Go玩家。

她進一步解釋，玩Pokemon Go是為了「同下一代保持聯繫」，到各地的Pokemon中心更是為了「朝聖兼打道館」，創造共同回憶。

獨樂樂精神：勇氣來自想知自己得唔得

原來，這已不是婆婆第一次獨遊，翻查她過去帖文，她在去年（2025年）10月，臨近68歲時，已成功「解鎖」了人生首次7天獨旅，當時她一個人玩遍沖繩，她在那時亦有出帖分享當時的心情：「不能眾樂樂，不如獨樂樂」，全靠Google Map、巴士和單軌列車走天涯。

婆婆當時在回應留言時已表示，那次成功的經驗讓她信心大增：「我有信心下次再去日本其他地方。」預告再有獨遊之旅。

對於網民表示不敢獨遊，她鼓勵道：「勇氣來自想知道自己得唔得」，並分享秘訣，建議大家「先喺覺得言語自由嘅地方獨遊一下先，學識用google map 就會大膽好多」，即使唔識日文，她說只要懂講「多謝、早晨、唔好意思就橫行天下」，而影相則全靠「搵路人映相」，因他們都「好nice」。

保持年青：運動與心態是不老秘訣

這位婆婆之所以能保持如此年輕的狀態，與她積極的生活態度密不可分，她透露自己熱愛運動，主要打羽毛球，也玩乒乓球、桌球和行山，她坦言「保持健康先可以走得更遠」，就算之前曾扭傷背肌，康復後依然活躍。

除了運動，更重要的是心態，她認為要「思想跟貼啲潮流，與時並進嘛」，並對新事物充滿興趣，在過去的帖文中，她曾探討染髮問題，思考是否要接受自己的白髮：「本身年紀大......而家想接受現實，白就白啦」，這在在都展現了她對自我形象的關注，和坦然接受歲月的態度。

來源：ab93388＠Threads

同場加映：阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉↓↓↓↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
3小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前