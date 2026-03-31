公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮

輪候公屋成功「上樓」本應是喜訊，但派到哪裡，往往令不少人陷入選擇障礙，有港男在社交平台分享，首次獲派位於葵青區的安蔭邨嘉蔭樓，但他毫不猶豫地拒絕，引發熱議。

公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶↓↓↓↓

樓主近日在「公屋討論區-香港facebook群組」發帖，以「嬲爆」形容自己獲派葵青區的安蔭邨嘉蔭樓的心情，他豪言：「完全唔需要考慮，睇都唔睇，即刻簽紙拒要」，並形容該處為「葵青區倒數排行榜，除咗葵盛西，就到佢啦！甚至可能，有過之而無不及」。

網民預言：二派葵盛西 三派象山邨

帖文引發熱烈迴響，大量網民對於樓主的果斷拒絕，留言「贈興」，有網民戲謔地表示：「二派葵盛西，三派象山邨」，此話一出，立即獲得不少共鳴，有自稱居住象山邨超過30年的前居民慨嘆，該處「連超市都接埋（執笠）」，形容「面山～等如面壁一樣」，與世隔絕，有網民更笑言，除了象山，還有「壓軸石圍角」、「麗瑤邨」及「梨木樹二」等著樓主。

安蔭邨居民大平反：商場已翻新 交通便利

正當樓主對安蔭邨嗤之以鼻時，不少現任或前居民挺身而出為其平反，有居民詳細列出安蔭邨的現況，指商場翻新後已今非昔比，生活配套齊全：「有惠康、麵包舖、茶飲店、OK、7-11、藥房、點心舖、茶餐廳、大快活、日本城、優品360」，雖然買新鮮餸菜要「行遠少少落石蔭街市」，但基本生活絕無問題。

交通方面，居民又指出樓下就有小巴及巴士線（如31、235號）前往荃灣及尖沙咀，並非如傳聞般不便，有網民更貼出巴士App截圖，證明由安蔭到荃灣眾安街僅需約20分鐘，反駁「搭車要一個鐘」的說法。他們認為樓主「睇都唔睇就拒絕，嚴重走寶」，並指出安蔭邨的單位「間隔四正」，非常實用。

除了硬件設施，鄰居的質素亦是網民的討論焦點，有前居民聲稱，現在的安蔭邨有大量南亞裔人士聚居，有人抱怨「晾衫褲喺走廊，開門煮嘢食成條走廊臭曬」，甚至「搭個lift都比（畀）人scan幾次」，認為對生活造成滋擾。不過，也有網民認為這在現今的公共屋邨已是普遍現象，「有邊條邨冇」，只是多與少的分別。

揀樓哲學：見好就收 vs 堅持到底

樓主的抉擇，亦引發了一場關於「揀樓哲學」的辯論，部分網民支持樓主「企硬」，認為「一派一定係俾d垃圾你」，博下一次派到更好的選擇。不過不少網民認為樓主過於挑剔，「有得注重嫌三嫌四，好多人恨得恨唔到」，他們指出，現時租金高昂，「遲一個月支出多一個月」，而且只要住滿一定年期便可以綠表資格購買居屋，無需過於執著首次派發的地點。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組