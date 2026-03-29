派彩虹邨10年就拆要唔要？港媽3人家庭陷兩難 網民秒答：畀隻好牌你！｜Juicy叮

輪候公屋多年，結果派到的單位十年後就要拆卸，你會如何抉擇？有三口之家的港媽在社交平台發文，表示「啱啱第一派」就獲派彩虹邨，卻因單位即將重建而陷入苦惱，求教網民們的意見，掀起熱議。

派彩虹邨10年就拆要唔要？港媽3人家庭陷兩難 網民秒答：畀隻好牌你！↓↓↓↓

這位港媽在帖文中表示，自己為3人家庭，育有一名歲幾的女兒和一名5歲的兒子，兒子在九龍塘上學。她獲派彩虹邨單位，親自去視察後發現「都算幾安靜，隔離都係老人家，走廊都好乾淨」，但最讓她猶豫的是，該單位預計十年後會拆卸，並獲派同邨新樓。

事主：怕裝修費「倒錢落海」

樓主坦言：「怕花咗一筆錢去裝修跟住又要搬過」，畢竟單位狀況非常原始，從她上載的相片可見，單位內部如同「清水樓」，牆壁、地板均是未經修飾的水泥表面，角落還堆放著一些沙包和雜物。

她表示，一方面是地點方便，租金便宜，另一方面是裝修和搬遷的煩惱，讓她不知如何是好。

網民力勸「一定要」：地點無得輸

帖文引發大量網民留言，幾乎一面倒地力勸樓主「一定要」，認為這是「上上籤」「畀隻好牌你」，不少網民指出彩虹邨的地理位置極佳，有網民認為「彩虹去九龍塘坐地鐵勁方便」，樓主也認同單位「去九龍塘又近去觀塘嗰邊都係附近，出旺角又唔算太耐」。

網民補充，彩虹邨「對面買餸又便，地鐵樓下，咩車都有得坐」，附近更有圖書館、游泳池等設施，生活配套完善，對樓主而言，「最重要都係睇校網」，而彩虹邨的位置無疑是個優勢。

網民教路：簡裝十年等新樓

針對樓主最擔心的裝修問題，網民紛紛獻計，建議「簡單裝修」或「求其裝，等派新！」。不少過來人分享經驗，指「牆壁數下油，用衣櫃間房」、「地磚都唔好鋪，用Spc地板，經濟好多」，盡量減少硬裝，把錢省下來，「儲錢等搬新樓先裝修」。有網民指出，即使花十多萬裝修，攤分十年，「一個月都唔洗2000蚊」，遠比在外租私樓划算。

此外，大部分網民又認為對於十年後要搬遷，其實是優點：「十年後仔女都十幾歲，可以幫下手搬嘢去新屋，又可以原區安置住新樓。」另一位網民亦有同感，認為一些住舊公屋網民正等重建，「死都唔知有冇機會住新屋」，現在樓主明確知道何時重建，屆時小朋友長大，正好入住新公屋。

有熱心網民亦上載了一張彩虹邨重建計劃時間表，指出樓主所屬的第二期清拆，預計要到2035-2036年，時間比預期中更長，絕對「要得過」。

結論：樓主心意已決

當然，也有網民提醒樓主考慮潛在風險，例如「10年後政策變動無人知....」，有網民亦認為「搬一次屋真的很煩」，而且重建期間可能要忍受多年的噪音和塵土。

在聽取各方意見後，樓主留言表示：「見到大家嘅意見，個心都定啲」，並透露「過幾日如果睇完屋企如無意外都應該會要」，在眾多網民留言後，樓主似乎已吃了定心丸，最終選擇了把握當下的首派公屋機會。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組