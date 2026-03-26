獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮

輪候公屋多年，獲派單位本應是喜事，但如果派到的是樓齡近40年的「舊邨」，應該「SAY YES」還是「SAY NO」？有網民在社交平台分享其娘家獲派元朗朗屏邨的經歷，引發一場關於新舊公屋優劣的激烈討論。

獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！↓↓↓↓

有網民在「公屋討論區 - 香港facebook群組」FB專頁發相發帖表示，娘家獲派的單位來自有近40年樓齡的元朗朗屏邨，她在帖文中呼籲大家：「其實派到舊邨最好親身去睇下，唔好咁抗拒舊邨...馬上拒絕，可以親身睇完各方面 再決定也未遲...」

娘家獲派40年舊邨 勸世「唔好咁抗拒」

為了證明舊邨未必如想像中差，樓主上載了數張邨內公共空間的相片，。從相中可見，雖然走廊和電梯大堂的設計，如紙皮石地磚、舊式鐵閘等略顯年代感，但整體環境乾淨企理，空間感十足，保養得相當不錯。

樓主亦滿意地表示：「好似(娘家)朗屏邨差不多40年樓齡，公共地方仲keep到幾靚仔。」

網民熱議：舊邨有人情味、夠實用

帖文掀起熱議，不少網民紛紛認同舊邨的好處，認為「舊就是寶」，有網民指出舊邨單位「夠大好用」、「實用面積又大」，間隔普遍比新式公屋更四正。

除了硬件，鄰里關係亦是關鍵，有網民感嘆「舊邨有人情味多啲，鄰居都好緊要」，更有住在約50年樓齡的灣仔勵德邨住戶分享，「前年搬入勵德邨都有婆婆主動同我哋傾計」，這種溫馨的社區感在現代社會中難能可貴。

相反，有網民形容新式公屋「全部都好似監倉式，出邊又唔可以擺嘢，靜英英，毫無生氣」，不過，這番言論隨即引來其他網民反駁，指走廊不應擺放雜物以免阻塞通道，這是合理規則。

有網民則指舊式公屋的公共空間更大，「人哋擺得幾台麻雀喺度啊」，甚至有網民分享見聞，指在舊邨見過「電梯口打麻將」，甚至「BBQ 都見過」，充滿生活氣息。

「鄰居」成關鍵！網民大爆生活習慣差異

在網民一片熱議聲中，「鄰居質素」成為了最多人關注的焦點，有網民描述他見過鄰居的「特別」生活習慣：「我見過佢哋係用個無蓋既水桶裝住D垃圾行一段距離再直接倒落公家大垃圾桶內、唔會話用個垃圾膠袋綁好先掉。」

另一位網民又認同鄰居質素最重要，他指有新住戶搬入後「搞到嘈喧巴閉」，更上載了一張屋邨新增的噪音管制通告相片，並留言指「以前係未見過呢種通告」，諷刺有人「當走廊係自己後花園」。

地點便利是王道 睇樓再決未為遲

回到樓主娘家獲派的朗屏邨，大部分網民都認為是「上上籤」，不應嫌舊，原因是朗屏邨不但鄰近西鐵站，「交通方便有得要點會唔要」，而且屬於「租者置其屋計劃」屋邨，管理質素相對有保證，網民們紛紛認為應該先睇樓再作決定，不應單純以樓齡長而拒絕。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組